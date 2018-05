Von Jasmine Hrdina

Walchsee – Wie soll es mit dem Amberglift in Durchholzen weitergehen? Das sollen am Montagabend die Walchseer Bürger per Abstimmung in der Gemeindeversammlung (19 Uhr in der Tennishalle) entscheiden. Eine Zukunft des Schlepplifts sei nämlich nur vorstellbar, wenn sich die Gemeinde am Betrieb beteiligt, meint Gerd Erharter, Obmann des Tourismusverbands (TVB) Kaiserwinkl. Der Pachtvertrag mit der Zahmer Kaiser GmbH endete mit Ende März – vergeblich hätte man in den vergangenen Monaten versucht, einen neuen Betreiber zu finden. Doch das Interesse war mehr als dürftig. „Hinzu kommt noch, dass mit der Schließung des Liftstüberls die gastronomische Versorgung weggefallen ist“, klagt Erharter.

Eine von den Touristikern in Auftrag gegebene Studie sollte das Potenzial des Amberglifts ausloten, die Berater der Firma Conos stellten ihm aber kein allzu gutes Zeugnis aus: In den kommenden Jahren rechnen die Experten mit Investitionen von bis zu 350.000 Euro.

„Der Lift ist ein finanzielles Fiasko“, gesteht sich Bürgermeister Dieter Wittlinger ein, betont aber, dass die Erhaltung des Lifts nicht nur eine Frage der Finanzierung sei: „Kindergärten, Schulen und Wintersportvereine hängen daran.“ Eine Beteiligung der Gemeinde käme für ihn jedenfalls in Frage, „wenn eine vernünftige wirtschaftliche Lösung gefunden werden kann. Dass die öffentliche Hand 50.000 bis 100.000 Euro zuschießen muss, kann nicht sein.“ Auch private Unternehmer – etwa Hoteliers – sollten mit ins Boot geholt werden. „Wenn die Gemeinde eine Lösung findet, sind wir bereit, das zu unterstützen“, sagt Erharter auf Anfrage der TT.

Ob es überhaupt zu dem Versuch kommt, eine neue Betreibergesellschaft zu formieren, hänge nun davon ab, wie die und wie viele Walchseer am Montag abstimmen. „Wenn nur 50 ,Liftschreier‘ kommen, ist die Wahl für mich unbedeutend“, hofft Wittlinger auf eine rege Beteiligung der Bevölkerung.