Von Reinhard Fellner

Innsbruck — 2011 gab es den letzten Tag der offenen Tür bei der Innsbrucker Berufsfeuerwehr. Lang ist's her. Helmut Hager, Innsbrucks frischgebackener Branddirektor, öffnete deshalb gestern unter dem Motto „Feuerwehr zum Anfassen" die Pforten zur Berufsfeuerwehr und lud gleich nahestehende Blaulichtorganisationen sowie Innsbrucks freiwillige Feuerwehren zur Präsentation mit ein.

Die Bevölkerung ließ sich nicht lange bitten und bekam so einen seltenen Einblick in die Einsatzfahrzeuge und das Gerät sowie eine Hausführung und praxisnahe Einsatzübungen geboten. Die positive Resonanz war gleich bei der Eröffnung durch Hager und den nun zuständigen Vizebürgermeister Franz Xaver Gruber zu spüren.

Branddirektor Hager zur TT: „Mit insgesamt 110 Bediensteten stemmten wir letztes Jahr 4500 Einsätze. Davon ging es bei 3000 Alarmeinsätzen um Menschen, die sich in einer Gefahren- oder Notlage befanden." Dazu leistete die Berufsfeuerwehr in den Bereichen Ausrüstung und Ausbildung zahlreiche Assistenzeinsätze in Stadt und Land.

Die Einladung der freiwilligen Feuerwehren zum Tag der offenen Tür der Berufsfeuerwehr sieht Hager als Zeichen: „Wir in Innsbruck haben unter den Landeshauptstädten eine fast einmalige Konstellation. Eine starke Berufsfeuerwehr trifft auf zehn freiwillige Feuerwehren. Im Ernstfall könnten wir somit insgesamt 500 Mitglieder im Stadtbereich mobilisieren." Dem Tiroler Feuerwehrwesen steht in Innsbruck übrigens noch kommende Woche eine Premiere ins Haus. So wird neben der Betriebsfeuerwehr am Flughafen eine eigene in der Justizanstalt gegründet.

Auch wenn gestern Übungseinsätze das Treiben in der Hunoldstraße bestimmten, standen natürlich 23 Florianijünger im echten Einsatzdienst — und im Bewusstsein der Bevölkerung.