Hall in Tirol – Seit Mittwoch ist eine 14 Jahre alte Schülerin aus einer Betreuungseinrichtung in Hall in Tirol abgängig. Die Jugendliche verließ am 23. Mai gegen 7.45 Uhr die Unterkunft und begab sich in die Schule, wo sie jedoch nicht ankam. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Das Mädchen ist 165 Zentimeter groß, schlank und hat braune lange Haare sowie braune Augen. Die 14-Jährige war mit einer dunkelblauen Jeans und weißen Converse-Schuhen bekleidet.

Die Polizeiinspektion Hall (Tel.: 059133/7110) bittet um Hinweise. (TT.com)