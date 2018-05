Von Catharina Oblasser

Lienz – Angststörungen bei Kindern sind weiter verbreitet, als so mancher glauben würde. Etwa 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Osttirol zeigen Anzeichen psychischer Leiden, erklären Anita Granig, Barbara Haid und Ines Gstrein. Haid und Gstrein sind Vorsitzende des Tiroler Landesverbandes für Psychotherapie, Granig ist Bezirkstherapeutin und führt seit fünf Jahren eine Praxis in Lienz. Sie behandelt die leidenden jungen Menschen, Unterstützung bekommt sie von Therapiehündin Sami.

„Natürlich sind Ängste bis zu einem gewissen Grad normal“, erklärt Haid. „Doch alles, was über ein übliches Maß hinausgeht, sollte behandelt werden. Je früher die Eltern mit ihren Kindern kommen, desto erfolgversprechender.“

Wenn das Kind sich weigert, mit anderen zu spielen, wenn es nicht mehr in die Schule will, Trennungsängste andauern oder sogar der Gedanke an Selbstmord geäußert wird, sollten die Alarmglocken schrillen. Nicht immer ist die Angststörung leicht zu erkennen. „Vor allem kleinere Kinder, die sich noch nicht so gut artikulieren können, drücken ihr Leid durch ständige Kopf- oder Bauchschmerzen aus“, schildert Granig aus ihrer Praxis. „Dabei sind sie körperlich völlig gesund.“

Viele kleine Patienten werden vom Hausarzt oder vom Spital zugewiesen. Was sich die drei Therapeutinnen für Osttirol wünschen: ein besseres Abgeltungsmodell durch die Krankenkasse und mehr Therapeuten im Bezirk. Laut Anita Granig gibt es für die Zahl der Hilfsbedürftigen nämlich zu wenige Plätze.