Von Bernhard Stecher

Längenfeld – Bücher haben Hubert Brenn einen Großteil seines Lebens begleitet. Sei es als Lehrer, Student oder später als Direktor und Dozent der Pädagogischen Akademie. Der Ötztaler las naturgemäß viel – und publizierte so manches, was mit Pädagogik oder Familienberatung zu tun hatte. Aber auch in der Freizeit galt sein Interesse dem Gedruckten. So widmete sich der Doktor der Psychologie etwa intensiv dem Ötztaler Dialekt und verfasste in diesem Gedichte. Klar, dass angesichts einer derartigen Vorgeschichte die Liebe und der Bezug zum „Gebundenen“ auch in der Pension nicht enden sollten.

Gut einen Dreiviertelmeter hoch sind jene drei Stapel Papier, die Brenn unlängst zum Binden gebracht hat: Die 1500 Seiten Lebenserinnerungen, denen er den Namen „Gegenwind und Gegenlicht“ gegeben hat, die rund 700 Seiten, welche Bebilderungen der zahlreichen Reisen enthalten, und eine mehrteilige Längenfelder Feuerwehrchronik.

Der Gedanke, seine Memoiren zu verfassen, sei „eigentlich schon lange im Kopf herumgeschwirrt“, erklärt Brenn, der unlängst auch seinen Siebziger feiern konnte. Er habe sich beim Pensionsantritt vorgenommen, mindestens eine Stunde pro Tag mit dem Schreiben zu verbringen. Das sei quasi „sein Regelwerk“ gewesen, Stichwort Gegenstrategie gegen den Pensionsschock.

Geworden sind es dann meist mehrere Stunden am Tag, die mit dem Tippen verbracht wurden. Trotzdem betrug die Arbeitsdauer drei Jahre. In den Memoiren festgehalten sind naturgemäß viele Bezüge und Geschichten aus dem Schulwesen. Brenn: „Wenn ich wirklich gar alle untauglichen Versuche der Bildungspolitik festgehalten hätte, wären sicher noch einmal 500 Seiten dazugekommen.“ Es sei auch rückblickend geradezu erschreckend, zu sehen, wie die Pädagogik über Jahrzehnte nichts anderes als ein Spielball der Politik gewesen sei, so der Längenfelder recht deutlich und kritisch.

Dass die Arbeit an den Lebenserinnerungen abseits des Ärgers über ein Versagen der Bildungspolitik aber auch erbaulich sein konnte, dafür sorgte die Beschäftigung mit dem Bildmaterial von den schier unzähligen Reisen, die Brenn unternommen hat. „Dazu hatte ich in Schachteln immer die Reiseprospekte oder Ausschnitte aus Zeitungen aufbewahrt, die ich nun ausgeschnitten und zusammengeklebt habe. Wenn man älter wird, dann schaut man gerne Bildchen an, und so kann ich nun alles noch einmal nacherleben.“

Wie viele Reisen er unternommen habe? „Oje, sagen wir so, mindestens 60 – und wohl im Gegenwert von einem schönen Haus. Aber gerade von diesen Ausgaben bereue ich keinen Cent.“

Fünfeinhalb Jahre lang dauerte die Beschäftigung mit der Längenfelder Feuerwehrchronik. Diese besteht nun aus drei Teilen. Der Haupttext umfasst 400 Seiten und ist nicht bebildert. Fündig geworden war Brenn „ebenfalls in Schachteln“, dazu wurden die Gemeindechronik, das Landesarchiv und ein Feuerwehrbuch genauer unter die Lupe genommen.

Derart konnte einiges durchleuchtet werden, wenngleich vieles längst im Dunst der Geschichte verblasst ist. Rekonstruiert werden konnte aber der Anlass, warum in dem Mittelötztaler Ort eine Wehr installiert wurde: Im Jahr 1875 hatte es nach einem Brand Kritik gegeben, dass keine „halbwegs brauchbare Spritze“ vorhanden gewesen sei. Auch auf medialen Druck hin erfolgte dann 1897 der Startschuss. „Als eine der letzten Gemeinden des Landes“, wie in den damaligen Gazetten zu lesen war.

Das wohl Interessanteste an Teil 2 sind allerdings wohl die Bilder. So ist etwa aus dem Jahr 1928 der erste tödliche Verkehrsunfall genau dokumentiert. Die Aufnahmen stammen aus der ehemaligen Gendarmerie-Chronik. Auch der große Brand des Jahres 1930 ist zu sehen, ebenso wie jene Frauenwehr, die während des Zweiten Weltkriegs sogar bis nach Innsbruck ausrücken hatte müssen, um die dortigen Folgen der Bombardements einzudämmen.

Brenn stieß bei seinen Recherchen aber auch auf die eigene Familiengeschichte. So war sein Vater bereits Schriftführer bei der Feuerwehr gewesen.

Nachdenklich gemacht hat ihn die Beschäftigung mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs. „Gerade hier ist der Umgang mit der Geschichte sehr fragwürdig. Ich habe gesehen, dass hier recht „selektiv“ vorgegangen worden ist und nur jene Schriften aufbewahrt wurden, die auch manchen nützlich gewesen sind. Insofern sieht man auch an diesem Beispiel: Die offizielle Historie ist niemals die, welche von unten geschrieben wurde.“ Teil 2 gibt auch einen Einblick hinter die Kulissen der Brandstiftungen der 1990er-Jahre.

Der dritte Teil der Feuerwehrchronik enthält alte Namenslisten, etwa von frühen Ausrückungen, und kann deshalb mehr der Chronistenpflicht als der Unterhaltung zugerechnet werden.