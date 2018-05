Innsbruck – Am 24. Mai 2018 wurde unter Vorsitz des Bischofsvikars für Ordensangelegenheiten, Hermann Steidl, im Kloster der Ewigen Anbetung in Innsbruck die neue Leitung für drei Jahre gewählt. Sr. M. Immaculata Siegele wurde zur neuen Oberin des Klosters gewählt. Weiters wählte man Sr. M. Regina Eberhöfer zur Vikarin, Sr. M. Josefa Monika Rusch zur Novizenmeisterin sowie zur Rätin, auch Sr. M. Klara Pfurtscheller wurde zur Rätin gewählt. Der Orden der Schwestern der Ewigen Anbetung des Allerheiligsten Sakramentes wurde 1807 in Italien von Caterina Sordini gegründet und ist ein kontemplativer Orden mit besonderer eucharistischer Frömmigkeit. Die Schwestern leben in Abgeschiedenheit und strenger Klausur. Das Mutterkloster ist in Rom. Das Anbetungskloster in Innsbruck ist das einzige deutschsprachige Kloster.

Außerdem gab Generalvikar Florian Huber weitere personelle Änderungen in der Diözese Innsbruck bekannt: Mag. Hudson Lima Duarte beendet im August seine Tätigkeit im Seelsorgeraum Arzl-Mühlau-Saggen. Ihm folgt als Pfarrprovisor dieser Pfarren und als Leiter des Seelsorgeraums Dr. Sylvain Mukulu Mbangi. Pfarrer Mag. Alois Juen, bis August im Seelsorgeraum Umhausen-Tumpen-Köfels-Niederthai, wird mit 1. September Pfarrer von Fritzens, Volders und Wattens und Leiter des Seelsorgeraums. Pfarrer der Pfarren Umhausen und Tumpen, der Kaplanei Tumpen und der Expositur Niederthai und Leiter des Seelsorgeraums wird Mag. Thaddäus Slonina, bis dahin noch Vikar im Seelsorgeraum Oberes Wipptal. (TT)