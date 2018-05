Von Theresa Mair

Innsbruck – Von „gewissen Verrichtungen im Beichtstuhl“ möchte der Salzburger Domkustos Johann Reißmeier gar nicht reden. Zu unappetitlich sei es, von den profanen Hinterlassenschaften im Gotteshaus zu erzählen. Zigarettenkippen im Weihwasser, Bierflaschen und Jausenpapier zwischen den Bänken sind Symptome des Massentourismus, die auch Florian Huber, Propst des Doms zu St. Jakob in Innsbruck, nicht fremd sind.

„Das ist alles schon vorgekommen“, sagt er. Aufliegendes Schriftwerk werde eingesteckt und Kerzen entzündet, ohne dass es im Opferstock klingle. Ganz zu schweigen davon, dass auch in Innsbruck der Beichtstuhl schon als Toilette missbraucht worden sei.

Im Dom zu St. Jakob wurden vor ein paar Jahren rund 700.000 Besucher pro Jahr gezählt. Zwei Millionen Gäste suchen den Salzburger Dom im Jahr auf, um nicht zu sagen, heim. „Es sind zu viele Menschen im Dom. In den nächsten zehn bis 15 Jahren soll sich der Zustrom noch verdoppeln“, ist Prälat Reißmeier mit dem Latein am Ende. Für Sicherheitskontrollen fehle das Geld, genauso für Renovierungen. „Wir können das mit Spenden nicht mehr schaffen.“ Ehrenamtlichen sei die „Stressarbeit“ mit den nicht immer einsichtigen Touristen nicht zumutbar. Und den Betenden das Beten im Trubel auch nicht. „Die Leute sagen mir, das ist kein Mögen mehr, wie es da drin zugeht.“

Die einzige Lösung, die Reißmeier einfällt: „Das ist eine Fremdnutzung des Doms, die wir uns abgelten lassen müssen.“ Ab Sommer 2019 wird deshalb Eintritt von Touristen zu zahlen sein. Derzeit arbeitet das Domkapitel mit dem Kustos an einem Konzept, das auch den Ticketpreis mit einschließt. „Ich denke, wir werden unter fünf Euro bleiben können“, sagt er.

Kopfzerbrechen bereitet den Gottesdienern, wie sie es schaffen sollen, Eintritt zu kassieren, ohne damit die Betenden auszusperren. „Eine Überlegung ist, dass Katholiken, die Kirchenbeitrag bezahlen, einen Ausweis bekommen, mit dem sie den Dom kostenlos betreten können.“ Die Reaktionen auf Eintritts-Pläne seien durchaus verständnisvoll, auch von Seiten der Fremdenführer. „Von 100 Meldungen waren 97 positiv. Ich bin mir sicher, dass es besser wird.“

In Innsbruck wurde bereits vor längerer Zeit darüber diskutiert, Eintritt zu kassieren. Momentan gebe es keine derartigen Pläne. „Wir haben lange überlegt und uns entschieden, den Raum für das Gebet freizulassen“, sagt Huber.

Während der Gottesdienste ist der Dom – im Gegensatz zum Salzburger Pendant – für Schaulustige gesperrt. Zwei Aufsichtspersonen passen auf, dass alles mit rechten Dingen zugeht und der Tourismusverband steuere etwas Geld für die Reinigung bei. Wer Fotos im Innsbrucker Dom schießen will, muss seit gut zwei Jahren ein Ein-Euro-Ticket lösen. Die Einnahmen fließen in den Erhalt des Sakralbaus. Denn die Außensanierung des Doms verschlingt viel Geld, 650.000 Euro davon müsse die Pfarre aus Eigenmitteln aufbringen. „Am liebsten wäre mir, wenn wir von jedem einen Euro verlangen und abgetrennte Bereiche für die Betenden schaffen könnten“, sagt Huber.

Der Tourismusverband würde es hingegen „befürworten, wenn der Dom weiterhin kostenlos zugänglich bleibt“, teilt Direktorin Karin Seiler-Lall mit. Von Salzburger Verhältnissen in Innsbruck – „hoher Lärmpegel, Müllproblematik, unpassende Kleidung“ – sei ihr noch nichts zu Ohren gekommen. Auch eine Besucherreduktion sei nicht nötig. „Sollte es dennoch zu einer Eintrittsgebühr kommen, würden wir uns bemühen, den Dom in die ,Innsbruck Card‘ aufzunehmen“, so die Touristikerin.

Künftig werde man an Tiroler oder Salzburger Kirchentüren aber nicht häufiger zur Kassa gebeten. „Eine Ausweitung der Eintritte ist nicht denkbar. Der Dom ist eine Ausnahmeerscheinung“, sagt Kurt Sonneck von der Erzdiözese Salzburg.