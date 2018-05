Kitzbühel – Die Tristkogel Challenge ruft heuer zum zehnten Mal. Bei dem Bewerb, der alle zwei Jahre stattfindet, werden Mountainbiken, Berglauf und Orientierung kombiniert. Die Startplätze sind schon lange vergeben, die Zuschauer können das Spektakel aber wieder hautnah miterleben. Am Freitag, 1. Juni, um 18.30 Uhr steht der Prolog in der Kitzbüheler Vorderstadt auf dem Programm. Am Samstag folgt der Start um 10.30 Uhr in der Vorderstadt. Ein idealer Platz für die Zuschauer ist die Wildalm in Aurach, wo die Wechselzone untergebracht ist und wo ab etwa 13.30 Uhr die Zieleinläufe erwartet werden. Den Abschluss bildet die Siegerehrung in der Vorderstadt um 19.30 Uhr mit anschließendem Konzert. (aha)