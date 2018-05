Ehrwald – Was mit klassischem geförderten Wohnbau begonnen hat, erweiterte sich in den vergangenen Jahren deutlich. Das Leistungsspektrum der Wohnungseigentum (WE) inkludiert inzwischen auch zahlreiche Projekte mit kommunalen Funktionen, die mit Gemeinden umgesetzt wurden.

Eine dieser multifunktionalen Anlagen wurde am so genannten Kendeareal in Ehrwald nach den Plänen von Hanno Vogl-Fernheim umgesetzt. Mit Baubeginn im September 2016 entstanden im Neubau zwölf Mietwohnungen, 17 betreubare Wohnungen/Starterwohnungen, ein Stützpunkt für den Sozialsprengel sowie ein Standort des Roten Kreuzes.

Auf dem Areal befindet sich auch der so genannte „Spinnhof“ (Haus Erika). Und die Wände dieses Hauses könnten sicher die ein oder andere Geschichte erzählen. Hier lebte beispielsweise einst Clemens Krauss, Gründungsdirigent der Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker, der auch auf dem Ortsfriedhof begraben liegt. Dieser denkmalgeschützte Altbestand wurde in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt detailgenau generalsaniert und in das Gesamtprojekt integriert. Dort finden weitere vier Wohnungen sowie Räumlichkeiten für das Ehrwalder Heimatmuseum mit einem Pavillon Platz.

Das Grundstück selbst wurde von der Gemeinde Ehrwald im Wege eines Baurechtes zur Verfügung gestellt. Für die Wohnungen und das betreubare Wohnen stellt das Land Tirol hohe Wohnbauförderungsmittel zur Verfügung. Damit ist die Zugspitzgemeinde dem Ziel von BM Martin Hohenegg, leistbaren Wohnraum zu schaffen und damit die gesamte Region in Sachen Wohn- und Lebensraum weiter aufzuwerten, einen großen Schritt näher.

Weitere Finanzierungszuschüsse wurden insbesondere für den Spinnhof von der Dorferneuerung, der Landeskulturabteilung sowie dem Denkmalamt zur Verfügung gestellt und kommen unmittelbar den künftigen Nutzern zugute.

Mit der Zusammenführung dieser vielen Bereiche ist eine multifunktionale Anlage entstanden, die ihresgleichen sucht. Das Projekt konnte termingerecht fertig gestellt und im Rahmen eines feierlichen Festaktes offiziell übergeben werden. (TT, fasi)