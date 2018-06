In der Wildschönau wird kirchliche Tradition noch hochgeschrieben. An den Fronleichnamsprozessionen in Auffach, Oberau und Niederau nahmen gestern Hunderte Bürger teil — wie auch in vielen anderen Tiroler Orten.

Bei den Gästen in Wildschönau hinterließ diese Glaubensdemonstration großes Erstaunen und Bewunderung. „Das ist schon zutiefst beeindruckend“, sagte Karin Schubert aus Nürnberg, die selbst an der Prozession in Auffach mit teilnahm.

Traditionell bei den Fronleichnamsprozessionen im Hochtal sind die jeweilige Bundesmusikkapelle des Ortes, die Feuerwehr, Chöre und viele Frauen im schmucken „Unterinntaler Kassettl“ oder in der Tracht dabei. In Auffach war es gestern Diakon Klaus Niedermühlbichler, der die Prozession anführte, in Oberau Pfarrer Paul Rauchenschwandtner und in Niederau Diakon Peter Sturm. (ts)