Ginzling – Am Freitag und Samstag ist es wieder so weit: Das Austria Climbing Festival des Sportklettervereins Stonemonkeys Chillertal geht über die Bühne. Heuer werden neben vielen spannenden Bewerben auch gratis Yoga oder Trialparcours geboten.

Gestartet wird bei der beliebten Monkey-Challenge am Freitag, wo die 3er-Teams im Staffelbewerb klettern, laufen und paragliden müssen. Als Erstes müssen die Kletterer ab 14 Uhr auf den vorgegebenen Routen ihr Können beweisen. Am Samstag folgt dann der zweite Teil des Bewerbs: Der Läufer muss rund 4,5 Kilometer und 400 Höhenmeter bezwingen, bis er an den Gleitschirmpiloten übergibt. Dieser fliegt dann übers Zemmtal bis zum Landeplatz beim Naturparkhaus Ginzling. Die Zeiten werden dann addiert und das beste Team erwartet ein Preisgeld von 900 Euro.

Kraft und Geschicklichkeit sind beim Bewerb Zillertal Warrior am Samstag gefragt. Bei diesem neuen Wettkampf müssen die Teilnehmer rund sechs Hindernisse in möglichst schnellem Tempo überwinden. Weiters stehen Bewerbe wie Sportklettern oder Tisch-Bouldern an.

Neben den Sportbewerben bietet das Festival auch viel Musik. Am Freitag steht die 50-Jahre-Bergrettung-Ginzling-Party mit Rockhoga und First Coming auf dem Programm. Am Samstag stehen die Cash Money Brothers und Ciela auf der Bühne. (TT)