Von Angela Dähling

Maurach a. A. – Sie war zwischen 30 und 40 Jahre alt und wurde im Jahre 1891 durch einen Schuss in die rechte Schläfe getötet. Zu sehen ist das Frauen-Skelett im Polizeimuseum in der Museumswelt am Achensee in Maurach. Ausrüstungsgegenstände einer ausgeaperten Gletscherleiche, die vermutlich 25 Jahre im ewigen Eis ruhte, sind hier ebenso ausgestellt wie Gegenstände aus der Felsenhöhle am Patscherkofel, wo der 1950 verhaftete Sexualmörder Guido Zingerle hauste. Aber auch Gendarmerie-Uniformen, Fahnen, Abzeichen, Schreibmaschinen, Fotos und nicht zuletzt die Original-Einrichtung, die das Sprechzimmer des Landesgendarmerie-Kommandos bis 1987 zierte.

„Von der K.-und-k.-Zeit bis zur Zusammenlegung von Gendarmerie und Polizei im Jahr 2005 reichen die auf 190 m² ausgestellten Relikte“, weiß Erwin Unterkircher, Obmann der Museumswelt. Vor rund zehn Jahren wurde das Polizeimuseum auf dem 8000 m² großen Areal eröffnet. Neben Relikten der Polizei und Gendarmerie werden auch jene der Gerichtsmedizin und der Zollwache hier für die Nachwelt erhalten.

Zehn Jahre lang leitete der Zeller Postenkommandant Toni Stock das Polizeimuseum und war daher maßgeblich an der Einrichtung der Ausstellung beteiligt. „Inzwischen bin ich vom Achensee ins Zillertal gezogen und deshalb übergebe ich nun mein Ehrenamt“, sagt Stock.

Neuer Herr über die Geschichte der Tiroler Polizei ist der Chefinspektor Elmar Hepperger von der Polizei Jenbach. „Ich möchte das Ganze so weiterführen wie mein Vorgänger und durch einzelne Exponate ergänzen“, sagt er. Dabei dürfte ihm sein Vater behilflich sein können, der von 1949 bis 1986 Gendarm und u. a. an der Suche nach Sexualmörder Guido Zingerle beteiligt war. Gestern waren übrigens zig Experten im Museum zu Gast: beim Pensionistentreffen der Polizei.