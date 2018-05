Das Angebot an Unterstützung im Bezirk Lienz ist groß. Egal ob es sich um Nöte in der Arbeit, in der Familie oder um Obdachlosigkeit handelt, für (fast) jeden Bedarf findet sich eine Hilfseinrichtung.

Doch wie lässt sich die Hilfe finden, die in der jeweiligen Situation gerade gebraucht wird? Eine Antwort darauf liefert die neue Soziothek Lienz-Osttirol. Dabei handelt es sich um eine Plattform für soziale Dienste im Bezirk, die die passenden Ansprechpartner für jede Notlage auflistet. Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, Projektleiterin Evelyn Müller und Alexandra Harles, Leiterin des Freiwilligenzentrums Osttirol, stellten das neuen Angebot vor.

Unglaubliche 126 Adressen enthält die Liste, es können noch mehr werden. Die Daten wurden in sorgfältiger Kleinarbeit erhoben und überprüft. Unter www.soziothek-osttirol.at findet sich eine Vielzahl an Einrichtungen: Sozialsprengel, Arbeitsassistenz, Caritas und Frauenzentrum sind ebenso vertreten wie das Gewaltschutzzentrum, die Schulsozialarbeit, die Kinderkrebshilfe und alle 47 Selbsthilfegruppen. „Wir haben aber auch private Initiativen aufgenommen", sagt Evelyn Müller. „Zum Beispiel die Seelsorge für Menschen mit Behinderung oder die Deutschkurse in der Pfarre zur Heiligen Familie."

Auf der Homepage lässt es sich nach Themenbereichen suchen, je nachdem, in welchem Bereich Hilfe benötigt wird. Außerdem liegt ein gedruckter Folder bei der Stadtgemeinde auf. Die Soziothek ist ein Projekt der Stadt Lienz, des Regionsmanagements Osttirol und des Freiwilligenzentrums.

„Es gibt Hilfe für alle Lebenslagen. Man muss sie nur finden", beschreibt Blanik das Ziel. (co)