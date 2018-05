Von Simone Tschol

Reutte, Hunumath — Voller Elan waren Ulrike Jäger und Marlies Kerbe­r von der Außerferner Hilfs­initiative „Schulkinder Nepal" am 24. April in den Himalayastaat aufgebrochen, um dort das von ihnen finanzierte Waisenhaus für sechs Buben zu eröffnen. Doch mit der guten Laune war es rasch vorbei. Denn anstatt des Hauses, das ihnen Rabindra Puri, ihr „Vertrauensmann" vor Ort, auf dem von ihnen erworbenen Grundstück in Panauti versprochen hatte, stand genau nichts. Puri hatte keine Baugenehmigung für die Zufahrt erhalten, dies jedoch bis zur Ankunft der beiden verschwiegen. „Der absolute Horror — wir sind aus allen Wolken gefallen", erzählen Kerber und Jäger. Puri habe ihnen zwar angeboten, auf einem seiner Grundstücke ein Haus zu bauen, „aber das wollten wir nicht. Das wäre viel kleiner gewesen."

Völlig enttäuscht schlugen sie ihre Zelte bei Omari Brüderle auf. Die Deutsche ist vor elf Jahren ausgewandert und betreut in Hunumath (nahe Kathmandu) in drei Häusern Waisen bzw. sozial benachteiligte Kinder.

Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Bei Omari trafen die zwei Außerfernerinnen auf Puskar Khadka, Mitglied einer NGO, die Omari seit Jahren unterstützt. Er erzählte ihnen von einem Haus gleich nebenan, für das ein Mieter gesucht wird. „Die Substanz des Hauses war gut, nur innen war es sehr nepalesisch", umschreibt Jäger mit einem Augenzwinkern den desolaten Zustand. Vor dem Haus jedoch erstreckt sich eine rund 800 Quadratmeter große Freifläche. „Das wäre der optimale Spielplatz für die Kinder", dachten sich die zwei Außerfernerinnen, krempelten die Ärmel hoch und starteten am 1. Mai mit der Unterstützung zahlreicher Helfer eine große Renovierungsaktion. Jäger: „Wir haben die gesamte Elektrik und die Wasserleitungen neu gemacht, die alten Fliesen rausgebrochen und ersetzt und auch die Böden mussten neu verlegt werden. Zudem wurden Decken verkleidet, alle Türen neu gemacht und Wände und Fassade in leuchtenden Farben gestrichen."

Am Abend des 18. Mai wurden die Möbel eingeräumt, tags darauf um 11 Uhr die Eröffnung des „Kinderhaus der neuen Generation — Tirol-Außerfern" gefeiert. „Unglaublich, was möglich ist, wenn alle anpacken. Wir haben für nepalesische Verhältnisse ein wunderschönes, warmes Nest für Kinder geschaffen, wo sie sich wohlfühlen können", ist Jäger selbst begeistert.

Und auch die Kinder von Omari freuen sich über ihre neuen Nachbarn. Sie sausen von einem Haus zum anderen und am Spielplatz ist immer was los. „Besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können. Ich glaube, es war ein Wink des Schicksals, dass das mit dem Haus in Panauti nichts geworden ist", sagt Kerber und Jäger fügt hinzu: „Wir haben auch das Geld ohne Wenn und Aber zurückbekommen."

Und dann wird Jäger ein wenig sentimental. „Das Allerschönste für uns war, dass sich ein Geschwisterpaar — das Mädchen wird bei Omari betreut, der Junge zog in unserem Haus ein — dort wiedergefunden hat. Hätten wir das Haus am ursprünglichen Platz gebaut, hätten sie sich vielleicht nie mehr gesehen. Allein deshalb hat es sich gelohnt."

Und die Außerfernerinnen werden nicht müde. Ein neues Projekt ist schon in Arbeit. Jäger: „Wir haben mit der NGO einen Grund gekauft, geteilt und auf jeder Parzelle wird ein zweigeschoßiges Haus gebaut — für Mädchen und Jungs. Mit Außentreppe, denn in Nepal müssen Mädchen und Buben getrennt werden." Die Eröffnung ist für Juni 2019 geplant.