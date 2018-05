Die Neugestaltung rund um die Patscherkofelbahn-Talstation in Igls ist fast abgeschlossen, ein paar Arbeiten stehen noch aus. Nach wie vor steht die Schwellerkapelle an der Abzweigung von der Römerstraße in Richtung Wallfahrtskirche Heiligwasser. Allerdings ist die Kapelle nicht mehr eingebettet in Büsche und angelehnt an einen Hang, wie der Iglerin Martina Paulmichl auffällt. Sie sieht das denkmalgeschützte Kleinod in Not. „Die Kapelle steht nun kahl aufragend wie mitten in einer Verkehrsinsel." Besonders befremdlich sei, dass auch noch ein Fahrverbotsschild die Vorderseite der Kapelle „ziert". Für Paulmichl eine Respektlosigkeit. Herbert Schwarz von der Straßenabteilung in der Stadt Innsbruck räumt auf Nachfrage der TT ein, dass das Verkehrsschild „tatsächlich nicht ideal platziert ist. Wir werden uns das auf jeden Fall anschauen und eine Lösung finden." Innerhalb der nächsten Woche solle das Fahrverbotsschild besser positioniert werden, verspricht Schwarz. (dd)