Von Irene Rapp

Innsbruck – Zugegeben: Die Zeiten, als in Tirol noch jährlich über 8000 Kinder das Licht der Welt erblickten, liegen schon viele Jahre zurück. 1996 wurden hierzulande 8321 Geburten gezählt – seitdem ging es stetig bergab. Der Tiefststand wurde 2009 erreicht: Da kamen in Tirol lediglich 6636 Kinder zur Welt.

Seit drei Jahren allerdings fliegt der Storch wieder in die entgegengesetzte Richtung: Für 2017 weist die Statistik sogar 7764 Lebendgeborene in Tirol aus. Das entspricht einem Zuwachs von zwei Prozent im Vergleich zu 2016. Auch bundesweit ist diese Entwicklung festzustellen: „Von 2012 bis 2016 wurden in Österreich pro Jahr durchschnittlich um 2,4 Prozent mehr Kinder geboren“, weiß Norbert Neuwirth vom Österreichischen Institut für Familienforschung an der Universität Wien.

Eine Auswirkung: Vor allem bei den Drei-Kind-Familien ist über die Jahre 2014 bis 2016 ein Wachstum von über 5,8 Prozent zu registrieren. Ebenfalls interessant: „Sowohl die Gruppe der Frauen, die in Österreich geboren sind, als auch jene der Frauen aus dem EU-Raum bzw. aus anderen Ländern weisen über die letzten fünf Jahre positive Geburtenwachstumsraten aus.“

Steigt also die Freude am Kind? Für Manfred Kaiser, Leiter des Fachbereichs Landesstatistik im Amt der Tiroler Landesregierung, ist das Ansteigen der Geburtenrate u. a. auf folgenden Umstand zurückzuführen: „In den vergangenen Jahren wurden die Geburten von Frauen oft auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.“ Mit dem Ergebnis, dass nun relativ viele in fortgeschrittenerem Alter Kinder bekämen.

Das allein erklärt den Anstieg jedoch nicht: „Natürlich handelt es sich bei dem Anstieg um verzögerte Geburten, die Lust am Kind ist aber ebenfalls gestiegen“, bringt es Neuwirth auf den Punkt.

Derzeit liegt die Fertilitätsrate in Tirol bei 1,52 – oder anders gesagt: Frauen in gebärfähigem Alter bringen derzeit im Schnitt 1,52 Kinder zur Welt. 1966 waren es 3,14. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegen jedoch oft Welten: „Der Kinderwunsch liegt weitaus höher“, nennt Neuwirth Ergebnisse einer Untersuchung.

Dabei wurden 5000 Frauen zwischen 18 und 45 Jahren erstmals 2009 und ein weiteres Mal 2013 zur Familienplanung befragt. 2009 lag der Kinderwunsch demnach bei 2,1, 2013 nur noch bei 1,9 Kindern. Wenige hatten den Kinderwunsch wie geplant realisiert, viele aufgeschoben, manche reduziert bzw. vollständig verworfen. Neuwirths Erklärung: „Genau in diesen Zeitraum fiel die Wirtschaftskrise. Da ist dann einiges an Familien-Umplanung vonstattengegangen.“ Den Kinderwunsch abändern könne aber auch die „Dynamik der Partnerschaft“. Trennung sowie Scheidung – bei solchen Unsicherheiten bzw. Gegebenheiten würde der Kinderwunsch mitunter auf Eis gelegt.

Ganz so schlecht sieht die Zukunft für Kaiser dennoch nicht aus: „Bei der Fertilitätsrate wird sich in den nächsten Jahren in Tirol nicht viel verändern – diese wird sich vorerst einmal bei 1,5 einpendeln.“