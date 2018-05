Lienz, Porec – Die Tanzweltmeisterschaft in Porec (Kroatien) brachte der Tanzschule Valeina Dance auch diesmal überragende Erfolge. Die Meisterschaft versammelte insgesamt 7000 Tänzerinnen und Tänzer aus 25 Nationen und von drei Kontinenten in Kroatien. Die 70 Kinder und Jugendlichen aus Osttirol und Oberkärnten präsentierten 33 Tanzbeiträge und errangen zwei Weltmeistertitel sowie fünf zweite und drei dritte Plätze. Vom Ballett und Stepptanz über Musical bis hin zum Breakdance reichte das Repertoire; in neun verschiedenen Disziplinen gelangten die Valeina Dancers ins Spitzenfeld. Jüngste Teilnehmerin war die erst achtjährige Nina Wanker, die mit einer selbst kreierten Choreographie auftrat.

In Osttirol sind die Valeina Dancers am 23. und 24. Juni zu sehen. Sie treten mit einer Auswahl ihrer besten Tanznummern im Lienzer Stadtsaal auf. (TT)