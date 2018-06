Von Denise Daum

Innsbruck – „Grüß Gott. Die Fahrscheine bitte.“ Mit ruhiger, angenehmer Stimme, aber doch laut genug, damit es alle Fahrgäste hören, kündigt Ingmar die Ticketkontrolle in der 3er-Straßenbahn in Innsbruck an. Sein Kollege Gerhard ist zeitgleich in den hinteren Bereich des Fahrzeugs eingestiegen. In Uniform mit grauem IVB-Hemd und schwarzer Hose, um den Oberkörper eine schwarze Umhängetasche mit einem Handcomputer, machen sich die beiden an die Arbeit. Vorbei die Zeiten, in denen Ticketkontrolleure incognito aufgetreten sind. „Wir möchten für unsere Kunden erkennbar und auch Ansprechpartner sein“, erklärt Ingmar. Freundlich bittet er eine Dame, die ihm ihr Tirolticket zeigt, auch um einen Ausweis. „Vielen Dank“, sagt er nach einem kurzen Blick darauf und wendet sich dem nächsten Fahrgast zu.

Ingmar mag seine Arbeit als Ticketkontrolleur. „Es ist ein angenehmer Ausgleich zur sitzenden Tätigkeit als Busfahrer.“ IVB-Bus- und Straßenbahnfahrer können, sozusagen in Teilzeit, als Kontrolleur arbeiten. Freiwillig. Unangenehme Situationen mit Fahrgästen kommen vor, seien aber die Ausnahme, sagt Ingmar. „Wir sind darauf geschult, dass es gar nicht erst zu einer Eskalation kommt. Auch die Videoüberwachung in den Fahrzeugen trägt zur Deeskalation bei und beruhigt aufgeregte Fahrgäste“, sagt Ingmar. Wird es doch einmal ernst, alarmieren die Kontrolleure die Leitstelle. „Aber meist verhalten sich die Fahrgäste kooperativ.“

Zwischen 10.000 und 15.000 Schwarzfahrer werden jährlich in Innsbruck erwischt. Zuletzt war die Zahl rückläufig: Im Jahr 2016 wurden 13.900 Fahrgäste ohne gültiges Ticket angetroffen, 2017 waren es 10.600. „Die Ticketkontrolleure sind aus Sicherheitsgründen immer paarweise unterwegs“, erklärt Kurt Schmarl, IVB-Leitstellenleiter. Drei bis vier Kontrollpaare sind täglich unterwegs, zu jeder Uhrzeit, auf jeder Linie. Nachts werden regelmäßig von der Polizei bzw. der Mobilen Überwachungsgruppe begleitete Schwerpunktkontrollen durchgeführt.

Auch wenn es den typischen Schwarzfahrer nicht gibt, zeigt die Statistik, dass unter ihnen mehr Männer als Frauen sind. Außerdem gibt es viele Wiederholungstäter. Schmarl weiß von „einer Frau Magistra, die wir an die 40-mal ohne Ticket angetroffen haben“. Der IVB-Mitarbeiter zuckt mit den Schultern: „Wir werden nicht therapeutisch tätig.“ Ebenso wenig werde gezielt kontrolliert. „Wir behandeln alle gleich.“ Vorurteile seien unangebracht. „Einmal hatten wir ein junges Pärchen mit zerschlissenen Hosen und bunten Haaren – die hatten beide ein Ticket. Die Dame im Pelzmantel in der Reihe dahinter hingegen nicht.“

90 Prozent der IVB-Fahrgäste besitzen ein Zeitticket, weiß Schmarl. „Diese Tickets müssen nicht entwertet oder beim Einsteigen vorgezeigt werden. Es entsteht dann oftmals der Eindruck, dass der Fahrgast kein Ticket besitzt.“ Er bezieht sich damit auf den immer wiederkehrenden Vorwurf von Kunden, dass „alles Schwarzfahrer“ unterwegs seien und die IVB viel zu wenig kontrolliere.

Ingmar und Gerhard haben auf ihrer Runde in der 3er-Straßenbahn keine Fahrgäste ohne gültiges Ticket angetroffen. Beim Umsteigen in die Linie F versäumen sie den ersten Bus, der in die Haltestelle einfährt. Gerhard ist gerade dabei, einem Touristen seinen Weg durch das Innsbrucker Öffi-Netz zu weisen. „Das ist der Vorteil an unseren Uniformen“, sagt Ingmar, der die Situation beobachtet. „Wir werden als IVB-Mitarbeiter identifiziert und können Fahrgästen weiterhelfen.“