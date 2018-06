Von Nikolaus Paumgartten

Polling — Rund zwei Jahre Vorbereitungszeit und zehn Sitzungen des eigens dafür gegründeten Feuerwehrausschusses mit 16 Leuten hat die Freiwillige Feuerwehr Polling bisher hinter sich gebracht. Zahlreiche Arbeitsstunden wurden in Planungen und die Organisation investiert, um am Freitag und Samstag kommende Woche eine gelungene Veranstaltung abhalten zu können, erklärt Marco Daum, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Polling. Die Rede ist vom 56. Tiroler Landes-Feuerwehrleistungsbewerb, der dieses Jahr in der Oberlandgemeinde über die Bühne gehen wird. Für zwei Tage ist Polling der Nabel der Tiroler Feuerwehrwelt: 3000 Feuerwehrleute und ebenso viele Zuschauer werden erwartet.

Im Mittelpunkt des Interesses steht — trotz eines bunten Rahmenprogramms im Festzelt — der Feuerwehrbewerb. Dabei treten die jeweils neunköpfigen Teams von Einheiten aus dem ganzen Land gegen die Uhr und gegeneinander an: Gruppenkommandant, Melder, Maschinist, zwei Leute im Angriffstrupp, zwei Leute des Wassertrupps und ein zweiköpfiger Schlauchtrupp simulieren als Mannschaft in möglichst schneller Zeit einen Löschangriff, wie Landes-Bewerbsleiter Jörg Degenhart erklärt. Der Bewerb ist allerdings erst in zweiter Linie als sportlicher Wettkampf zu sehen, der die Feuerwehrleute bis zu nationalen und internationalen Bewerben oder sogar zur Feuerwehr-Olympiade führen kann. „Die Handgriffe, die hier gelernt und umgesetzt werden, sind international alle die gleichen und zunächst einmal Teil der Feuerwehrausbildung", erklärt Degenhart den Grundgedanken hinter der Veranstaltung. Denn der simulierte Aufbau des Löschangriffs ist nicht zufällig gewählt, sondern wird auch genau so im Ernstfall im Einsatz in die Praxis umgesetzt.

„Natürlich ist so eine Veranstaltung aber auch wichtig für die Kameradschaftspflege", sagt Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl. Schließlich stehe schon vorher beim gemeinsamen Training und beim Bewerb der Teamspirit im Vordergrund — immerhin gehe es darum, dass alle neun Beteiligten perfekt zusammenarbeiten. „Der Landesfeuerwehrbewerb bietet daneben auch die Möglichkeit, dass sich Tirols Feuerwehren mit ihrem Können der Öffentlichkeit präsentieren", lädt Hölzl zum Besuch der Veranstaltung ein.