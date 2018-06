Von Jasmine Hrdina

Kufstein – Ein Landwirt verliert plötzlich die Kontrolle über seinen Traktor und streift einen Fußgänger vor dem Kufsteiner Rathaus. Junge Sanitäter eilen herbei, versorgen den Angefahrenen und den Unfalllenker, der über Schwindelgefühle klagt. „Sagen Sie ‚Heute ist ein schöner Tag‘“, bittet die Helferin den Mann, doch dieser stammelt nur vor sich hin. „Verdacht auf Schlaganfall“, kombinieren die Einsatzkräfte und rufen sofort den Notarzt.

Derart dramatische, wenn auch nur arrangierte Szenen spielten sich am Samstag zuhauf in der Festungsstadt ab. 400 Nachwuchssanitäter „retteten“ beim Landesjugendbewerb des Roten Kreuz (RK) Tirol Dutzende Patienten. Von Platzwunden am Kopf über verstauchte Knöchel bis zum Herzversagen – die 12- bis 17-Jährigen mussten ihr volles Potenzial ausschöpfen, jeder Handgriff wurde streng bewertet. „Jeder jammert nur über die heutige Jugend. Aber wenn man das Engagement sieht, mit dem sie hier dabei sind, ist das zutiefst beeindruckend“, lobt RK-Präsident Robert Moser die Teilnehmer. Erstmals fand der Bewerb im Rahmen eines dreitägigen Landesjugendlagers statt, bei dem bereits Kinder ab acht Jahren spielerisch an das Thema Erste Hilfe herangeführt wurden. Auch die Öffentlichkeit will man so sensibilisieren und zum Handeln im Ernstfall ermutigen.