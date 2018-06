Von Matthias Christler

Innsbruck – Stromausfall in Teilen Europas, Tag 1, Situation Gletscherskigebiet, 9500 Gäste, 23.15 Uhr: Im Bereich der Wasch- und WC-Anlagen sind die hygienischen Bedingungen katastrophal, hysterische Erwachsene schreien, andere starren apathisch vor sich hin.

Dies ist eines der Beispiele für den Beginn einer landesweiten Katastrophe, die in der Fallstudie „Blackout und seine Folgen“ von Bundesheeroberst Gottfried Pausch für die Region Pinzgau erstellt wurde. Er schreibt, dass bei einem großräumigen Strom- und Infrastrukturausfall von mehr als zwölf Stunden „jeder auf sich allein gestellt ist und darauf bauen muss, für sich selbst und für seine Angehörigen vorgesorgt zu haben“.

Würde man die 117-seitige Analyse ohne die notwendigen Hintergrundinformationen an jeden Haushalt schicken, könnten Ängste geschürt werden. Schweden hat kürzlich eine Broschüre für Maßnahmen im Kriegs- und Krisenfall an alle 4,8 Millionen Haushalte verteilt. Sie enthält keine Fallstudie, sondern Checklisten für Vorräte an Essen, Tipps für Wasser, Wärme, Kommunikation und Informationen über Alarmsignale. Zumindest eine gewisse Verunsicherung wurde trotzdem ausgelöst, manche fürchteten, dass ein drohender Konflikt mit Russland Auslöser für die Informationskampagne war. Johann Rädler vom österreichischen Zivilschutzverband hat eine andere Erklärung: „Schweden hat einen Aufholbedarf, weil die Vorsorge beim Zivilschutz lange vernachlässigt wurde. Wir in Österreich betreiben seit 60 Jahren Prävention“, weist er auf Broschüren, die man sich auf der Homepage downloaden kann, und Informationskampagnen in Schulen hin. Im Hinblick auf die schwedische Broschüre – ähnliche wurden dort 1943 und 1961 ausgegeben – meint er, dass es ein schma­ler Grat sei „zwischen „Panikmache und Aufklärung“.

Er erinnert sich an eine Empfehlung von Angela Merkel im Sommer 2016, in der sie die Bürger anhielt, Notvorräte anzulegen. Medial wurde das aufgebauscht. „Dann sind auch bei uns die Telefone heiß gelaufen, weil Menschen glaubten, dass eine Gefahr droht“, sagt Rädler.

Von einer unmittelbaren Gefahr geht er nicht aus, wenn, dann glauben Experten, dass am ehesten ein Stromausfall infolge eines Hackerangriffs den Alltag aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Die Mobilfunkmasten würden zwölf Stunden nach dem Beginn des Blackouts ausfallen und das Smartphone würde, wenn nicht schon längst der Akku leer wäre, nutzlos sein. Zurück zu der Fallstudie:

Tag 2, Gemeinde: Im Schutz der Dämmerung brechen Unbekannte im Supermarkt und im Lagerhaus ein. Entwendet werden Lebensmittel, Getränke, Gasöfen, Gasflaschen, Gasstrahler und Werkzeug.

Dass bereits so schnell die gesellschaftliche Ordnung verloren geht, ist für Rädler realistisch: „Es kommt zu Plünderungen, schneller, als man glaubt. Was würden Sie tun, wenn Sie keine Vorräte zu Hause haben?“ Vor allem in den Ballungszentren würde es zu Problemen kommen, Tirol hingegen ist in einer komfortablen Lage. Die Trinkwasserversorgung ist nicht auf Strom angewiesen und viele Dörfer kennen die Situation, ein paar Tage autark leben zu müssen, von Naturereignissen. Diesen März war die Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis nach Felsstürzen bis auf eine Notstraße von der Außenwelt abgeschnitten. Bevölkerung und 12.000 Urlauber gerieten nicht in Panik.

Im Dezember 2013 traf dasselbe auf Obertilliach zu, als wegen Schneemassen Straßen unpassierbar waren und drei Tage lang kein Strom floss. Stefan Thaler, der für das Land Tirol das „Handbuch Blackout Tirol“ als Vorbereitung für Einsatzorganisationen zusammengestellt hat, erklärt: „Im ländlichen Raum ist man mit Extremsituationen besser vertraut, es gibt Bevorratung. Dort gibt es keinen großen Aufschrei, wenn der Strom ausfällt. In Städten ist das anders“, sagt der Mitarbeiter der Landeswarnzentrale und erzählt aus Innsbruck: Schon wenn für eine halbe Stunde der Strom ausfalle, würden die Menschen ungeduldig werden und die Notrufnummer wählen – besser gesagt blockieren. „Das ist sicherlich nicht sinnvoll.“ Echte Krisen sehen anders aus.

Fallstudie, Tag 5: Kampf ums Überleben, hungernde Menschen. Ansteigen der Selbstmord­rate. Erhöhte Seuchengefahr. Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in Teilen des Landes.

Das ist sozusagen das schlimmste mögliche Szenario. Schon seit den 50er-Jahren werden in den USA Simulationen durchgerechnet dazu, wie sich Menschen etwa bei einem Nuklearangriff verhalten. Die New York City Universität simulierte einen möglichen Zika-Ausbruch in der Großstadt. Und die Universität von Grenoble arbeitet mit künstlicher Intelligenz an Modellen und fand heraus, dass viele Menschen bei Katastrophen vom „Panik-Modus“, bei dem sie versuchen, der Gefahr zu entkommen, auf den „Familien-Modus“ umschalten und sich der Gefahr nähern, um Angehörige zu finden. Außer das Mobilfunknetz funktioniert noch und man kann sich telefonisch austauschen.

Das Kommunikationsnetz aufrechtzuerhalten, zählt inzwischen zu einem der wichtigsten Maßnahmen im Krisenfall. Die Bevölkerung kann sich auch vorbereiten: „Vorräte, Taschenlampe, Kerzen anschaffen, wenn möglich einen Gas-Zusatzherd sowie alternative Heizmethoden“, zählt Thaler auf. Rädler vom Zivilschutzverband rät außerdem, die App „Katwarn“ auf dem Smartphone zu installieren. Damit man für den unwahrscheinlichen Fall eines so massiven Blackouts gerüstet ist. Und auch in der Fallstudie ist nicht alles trostlos:

Tag 5, Dorf: Die Bevölkerung versucht mit allen Mitteln, das Chaos zu überleben. Mithilfe der Bauern, die noch über Lebensmittel verfügen und diese auch mit anderen teilen, gelingt das. Der Zusammenhalt in großer Not gibt den Menschen Kraft und Zuversicht.