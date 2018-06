Von Walter Zwicknagl

Brixlegg — Ein bedeutendes Datum war für Brixlegg der 7. Juni 1868. Denn damals begann das Brixlegger Passionsspiel. Auf Fotoplatten aus dieser Zeit ist der Radfelder Zollchronist Norbert Wolf besonders stolz. „Als vor gut drei Jahrzehnten mehr als zehn Kisten im Inn entsorgt wurden, bin ich auf eine Kiste gestoßen, die noch nicht im Wasser lag. Und darin waren 197 Fotoplatten aus der Passionsspielzeit. Gelagert waren diese Fotoschätze einst im Rattenberger Zollgegenschreiber-Haus, das man heute Fotografenhaus nennt“, erzählt der Radfelder. Dass die Aufnahmen tatsächlich aus dieser Zeit stammen, bestätigte ihm der Schwazer Fotoprofi Christian Medwed. „Da fand sich auch das wohl älteste Foto der Rattenberger Musik aus dem Jahr 1872“, berichtet Norbert Wolf.

Die Brixlegger Theatertradition hat Sepp Landmann, der 2011 verstarb, dokumentiert. Er tat es im Brixlegger Heimatbuch mit Gefühl und als einer, dessen Herz nicht nur für die Volksmusik, sondern auch für das Theaterleben schlug.

Wie die Unterländer Gemeinde zur Passionsspielgemeinde wurde, schilderte Landmann eindrucksvoll. „Bravo, Brixlegger! Ihr könnt euch auch an die Passion wagen. Mit solchen Spielkräften muss auch die Leidensgeschichte des Herrn wirkungsvoll zur Aufführung kommen“, hatte im Jahr 1867 der junge Kooperator Alois Winkler nach einem Weihnachtsspiel gesagt. Und eine 46-köpfige Passionstheatergesellschaft unter dem Vorsitz des Lebzelters und Wachsziehers Josef Hillepold machte das fast Unmögliche möglich. 40 bis 50 Lärchenstämme genehmigte die Gemeinde für den Bau eines Theaterhauses. In Hall wurde ein handschriftlicher Passionsspieltext ausfindig gemacht, in Innsbruck bekam man aus der Konkursmasse eines Theaterunternehmens eine Sammlung von 500 Ritter- und Festspielkostümen. In die Hände spielte den Brixleggern die Eröffnung der Bahnlinie Kufstein—Innsbruck im Jahre 1858. Es gab sogar Sonderzüge zur Brixlegger Passion.

„Mich freut es, dass wenigstens einige Aufnahmen der Nachwelt erhalten werden können. Die Bilder sind jetzt digital gespeichert. Einige Fotoplatten sind zwar beschädigt, sie sind aber trotzdem wertvolle Zeitdokumente“, meint Norbert Wolf. Übrigens: Die Brixlegger Passion wurde in den Jahren 1868, 1873 und 1883 aufgeführt. In den Jahren 1889 und 1903 gab es weitere Aufführungen, endgültig Schluss war aber im Jahr 1913. Künstlerischer Leiter in den letzten zwei Passionsspielen war Professor Anton Müller, genannt Bruder Willram.