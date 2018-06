Von Jasmine Hrdina und Wolfgang Otter

Wörgl — Wenn es um ihre Schule geht, ist die Direktorin der Wörgler Bundeshandelsschule (HAK) als streitbar bekannt. Daher kann Sigrid Steiner auch nicht einfach hinnehmen, „dass wir eine Tendenz gegen die Handelsakademien spüren“, beklagt sie gegenüber der TT. Da werde sogar die Zukunft des Ausbildungszweiges in Frage gestellt, obwohl die Nachfrage groß sei. Für Steiner laufe auch einiges bezüglich der Matura schief. Besonders der Umstand, dass man die Reifeprüfung „in manchen Instituten viel zu billig bekommt“, sagt sie zur TT. „Da werden auch bewusst junge Leute geködert und ihnen in Bezug auf die Matura etwas vorgegaukelt. Zweifelt wirklich noch irgendeiner mit Hausverstand daran, dass eine Billigversion der Matura mit der einer fünfjährigen Ausbildung an der HAK oder HTL gleichzusetzen ist?“ Und sie betont weiters: „Ein HAK-Absolventen kann an jeder Universität oder Fachhochschule — national und international — studieren.“ Dafür sorge ein moderner und zeitgemäßer Unterricht an ihrer Schule.

Steiner spricht damit auch die großangelegte Werbekampagne der Wirtschaftskammer für Lehre mit Matura an.

Der Kufsteiner Bezirksobmann Martin Hirner hatte jüngst auch angekündigt, verstärkt in den höheren Schulen Werbung für die Lehre zu machen, um dem Fachkräftemangel und dem „Imageproblem der Lehre“ entgegenzuwirken. „Warum sollte sich jemand durch eine HTL oder ein Studium quälen, wenn er auch einen guten Meister abgeben würde“, appelliert Hirner an Eltern und Lehrer, die „Talente der Kinder anzuerkennen und zu fördern“. Es ginge auch darum, dass Schulabbrecher und potenzielle „nicht versandeln, sondern eine zweite Chance erhalten“, sagt der Bezirksobmann.

Was die Zentralmatura anbelangt, steht Steiner dieser — im Gegensatz zu manchem Elterverein — sehr positiv gegenüber. „Die Schüler sind bei uns auch keine Versuchskaninchen. Sie werden bestens vorbereitet.“ Dies spiegle sich im Ergebnis wider. „Während beispielsweise in den Medien kolportiert wird, dass im österreichischen Durchschnitt mehr als 20 % in Mathematik scheiterten, müssen bei uns lediglich acht Schüler aus insgesamt vier Klassen den Fünfer in Mathematik ausbessern“, erklärt Steiner.