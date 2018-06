Kitzbühel – Seine letzten Tage als Pflichtschulinspektor sind gezählt. Die Abschiedsfeier war bereits und seit gestern kann Georg Scharnagl endgültig seinen Ruhestand genießen. Was allerdings seine Nachfolge als Pflichtschulinspektor für den Bezirk Kitzbühel betrifft, gibt es noch ein großes Fragezeichen, denn derzeit ist sie noch völlig ungeklärt.

„Wir haben eine Reihung der Kandidaten an das Ministerium geschickt, es gibt aber noch keine Entscheidung“, sagt Bildungslandesrätin Beate Palfrader auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. Bis zum Schulende Anfang Juli werde es eine Übergangslösung geben.

Margarethe Egger, Pflichtschulinspektorin im Bezirk Kufstein, wird vorübergehend auch die Agenden im Bezirk Kitzbühel übernehmen. Doch auch sie hat nicht mehr lange bis zur Pension.

Eine Entscheidung soll aus dem Ministerium im Sommer kommen. „Im Herbst werden wir dann mit einem neuen Pflichtschulinspektor in das Schuljahr starten“, versichert Palfrader. Namen für mögliche Kandidaten lässt sie sich keine entlocken.

Als besonders chancenreiche Kandidatin wird allerdings Bettina Ellinger gehandelt. Die Wildschönauerin war von 2013 bis 2018 als Abgeordnete für die ÖVP im Tiroler Landtag und ist Volksschuldirektorin. Palfrader wollte Ellinger auf Nachfrage nicht bestätigen, sie räumte aber ein, dass es sich in Zukunft wohl um eine Pflichtschulinspektorin handeln wird.

In Zukunft sollen die Bildungsregionen in Tirol auf drei zusammengelegt werden, wie Landesrätin Palfrader erklärt, die TT berichtete. Es wird deshalb vermutet, dass dann Ellinger für die gesamte Region Unterland zuständig sein könnte, wenn auch die Inspektorin in Kufstein in Pension geht. (aha)