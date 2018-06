Von Denise Daum

Innsbruck – Das Telefon beim Landesumweltanwalt stand nach dem Bericht über einen Bauern in Götzens, der großflächig Glyphosat anwandte, nicht mehr still. Auch in der TT gingen zahlreiche Anrufe ein – das Thema scheint den Tirolern unter den Nägeln zu brennen. Der Einsatz des Pflanzenschutzmittels ist unter gewissen Auflagen erlaubt – auch großflächig. „Dafür fehlt der überwiegenden Mehrheit das Verständnis“, erklärt der stellvertretende Landesumweltanwalt Walter Tschon. „Wir wurden ersucht, alle nur denkbar möglichen Schritte umzusetzen, damit diese Vorgangsweise der Vergangenheit angehört.“ Das häufig geforderte Verbot von Glyphosat ist, wie berichtet, mit EU-Recht nicht vereinbar und damit in Österreich nicht durchzusetzen. Tschon zufolge überlegen manche Anrufer aufgrund ihrer Enttäuschung über den Glyphosateinsatz, keine regionalen Produkte mehr zu erwerben.

Tirols Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger möchte sich einer Diskussion zum Thema nicht verschließen. Sie müsse aber nicht nur tirol- und österreichweit, sondern auch EU-weit geführt werden. „Grundsätzlich spielt Glyphosat in der Tiroler Landwirtschaft keine große Rolle und kommt kaum zum Einsatz“, erklärt Hechenberger. Rund 90 Prozent der Betriebe nehmen am österreichischen Umweltprogramm teil (damit ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ausgeschlossen), 20 Prozent sind Bio-Bauern.

Dass Konsumenten überlegen, keine regionalen Produkte mehr zu kaufen, so lange Glyphosat in Tirol nicht verboten sei, kann Hechenberger nicht ganz nachvollziehen. „Bei ausländischen Produkten gibt es keine Transparenz. In Südamerika beispielsweise wird Glyphosat sogar mit dem Hubschrauber auf die Felder aufgebracht“, weiß Hechenberger. Viele Verarbeitungsbetriebe in Tirol schreiben ihren Lieferanten bereits vor, kein Glyphosat anzuwenden. Die aktuelle Debatte sieht Hechenberger als Chance für die heimische Landwirtschaft.

Einige Gemeinden in Tirol verzichten bereits auf den Einsatz von Glyphosat in ihrem Wirkungsbereich. Innsbruck war hier Vorreiter und hat das Pflanzenschutzmittel bereits vor zwei Jahren aus dem Stadtgebiet verbannt. Auch die Marktgemeinde Telfs ist glyphosatfrei und motiviert mit diversen Aktionen private Haushalte, auf Pflanzengifte allgemein zu verzichten. In Völs hat der Gemeinderat vor Kurzem beschlossen, Glyphosat ab dem Jahr 2019 auf öffentlichen Plätzen nicht mehr einzusetzen.