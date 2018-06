Schülerinnen der HAK Imst konnten beim Jugendrotkreuz-Bundesbewerb der Ersten Hilfe in Kärnten am Maltschacher See den mehr als beachtlichen 3. Platz erreichen. Ex aequo mit einem Team aus Salzburg und einem aus Wien konnten die Tiroler Vertreter auch österreichweit ihr Wissen und Können in Erster Hilfe eindrucksvoll unter Beweis stellen. „Wir gratulieren allen Teams — ihr seid alle Sieger", lobte Jugendrotkreuz-Generalsekretärin Renate Hauser und ergänzte: „Die Bewerbssituationen sind absichtlich komplex gestaltet, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits Erste-Hilfe-Profis sind, die ihre jeweiligen Erste-Hilfe-Landesbewerbe gewonnen haben. Beim Erste-Hilfe-Bundesbewerb treten daher die besten Teams aller Bundesländer gegeneinander an." Insgesamt haben 150 Jugendliche aus ganz Österreich am Erste-­Hilfe-Bundesbewerb des ÖJRK teilgenommen und professionell Erste Hilfe geleistet. „Erste Hilfe ist einfach. Beim Jugendrotkreuz lernen jedes Jahr mehr als 120.000 Kinder und Jugendliche altersgerecht Erste Hilfe — mit ,ROKO' im Kindergarten, mit ,Helfi' in der Volksschule und ab der fünften Schulstufe in Erste-Hilfe-Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene", so Hauser abschließend. (TT)