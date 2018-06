Innsbruck – Auch wenn ein Blick zum Inn den Eindruck vermittelt, der Pegel sei hoch wie seit Langem nicht, ist die Situation nicht außergewöhnlich.

„Der Wasserstand ist hoch, aber nicht beunruhigend“, erklärt der Leiter des Hydrographischen Dienstes im Land Tirol, Klaus Niedertscheider. Derzeit liegt der Wasserstand maximal bei HW1. Damit ist ein Hochwasserstand gemeint, der laut Statistik einmal jährlich auftritt. „Man sieht an der Wasserführung gut die Unterschiede. Dort, wo Wasser aus höheren Lagen in den Inn fließt, ist die Schneeschmelze spürbar. Im Unterland ist die Schneeschmelze hingegen mehr oder weniger vorbei“, so Niedertscheider. Doch es ist nicht nur die Schneeschmelze, sondern es sind auch die Kraftwerke, die den Pegel des Inns beeinflussen. „Die Schweizer Wasserkraftwerke arbeiten im Speicherbetrieb. Wenn sie Wasser abarbeiten, kommt mehr Wasser in den Inn“, sagt Nieder­tscheider. Überflutungen wie in Kärnten oder in der Steiermark als Folge von heftigen Gewittern, die seit Donnerstag immer wieder für Überflutungsmeldungen sorgen, braucht man beim Inn nicht zu befürchten. Gewitter in Kombination mit Starkregen „führen bei kleinen Gewässern zu Überflutungen. Aber für Tirol sehe ich auch hier in den nächsten Tagen keine Gefahr“, meint Niedertscheider.

So zeigt die Wetterprognose der Zentralanstalt für Meteorologie Tirol für Sonntag, dass es bis zum Nachmittag trocken bleibt. Die Schauer- und Gewitterneigung geht etwas zurück. Wärmegewitter sind zwar laut Prognose vor allem im Gebirge möglich, sollen aber an diesem Tag eher die Ausnahme bleiben. (wa)