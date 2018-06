Bitburg – Jene Wildtiere, die am Freitag in einem Zoo in der Eifel im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz vermisst worden waren, konnten mittlerweile wieder eingefangen werden. Nach Behördenangaben sind sie wieder „in ihrem Gehege“. Sie hatten dieses laut neuesten Informationen nie verlassen. Lediglich ein Bär gelangte ins Freie – er wurde auf einem Weg im Zoo erschossen.

Dass die Tiere nicht entkommen sind, sei wegen starker Überschwemmungen durch ein Unwetter zunächst nicht erkennbar gewesen, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld, Andreas Kruppert, am Freitag.

Bär, Löwe, Tiger und Jaguar vermisst

Gesucht worden war nach zwei Löwen, zwei Tigern und einem Jaguar, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm am Freitag. Es handelte sich um gefährliche Tiere des Eifelzoos in Lünebach. Die Menschen in der Nähe waren aufgerufen worden, Häuser und Wohnungen zunächst nicht zu verlassen und bei Sichtung der Tiere die Polizei anzurufen. An der Suchaktion waren unter anderem Kräfte von Feuerwehr und Polizei sowie Tierärzte beteiligt.

Durch ein heftiges Unwetter in der Nacht auf Freitag in der Eifel sei das Gehege in dem Eifelzoo unterspült worden, weshalb die Zäune nicht mehr dicht gewesen seien, erfuhr die dpa.

Zoo bekannt für Raubkatzen

Der Eifelzoo in Lünebach liegt im Westen von Rheinland-Pfalz, etwa 50 Kilometer Luftlinie nördlich von Trier. Der Zoo wirbt auf seiner Homepage mit den Raubkatzen als Attraktion. Insgesamt leben demzufolge rund 60 exotische und einheimische Tierarten auf dem etwa 30 Hektar großen Gelände. Darunter sind Sibirische Tiger und Afrikanische Löwen. Der 1972 eröffnete Zoo ist ein privater Betrieb und befindet sich in Familienhand.(APA/AFP)