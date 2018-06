Von Catharina Oblasser

Leisach, Ainet – Heute um 12 Uhr beginnt das Bataillonsfest der Schützen des Lienzer Talbodens. Neben Festgottesdienst und Defilierung steht auch ein Konzert auf dem Programm. Das Fest findet diesmal in Ainet statt. Acht Kompanien umfasst das Bataillon, aber nur sieben werden teilnehmen.

„Wir haben einstimmig beschlossen, nicht mitzumachen“, erklärt Manfred Huber, Hauptmann der ­Leisacher Schützen – weil das Fest an einem Samstag stattfindet und nicht traditionellerweise an einem Sonntag. „Eine Messe gehört an einen Sonntag“, nennt Huber einen der Gründe. „Auch der Tiroler Schützenbund vertritt die Meinung, dass solche Feste an einem Sonntag sein sollen. Wir wollen diese Werte vertreten.“

Die Aineter Schützen können das nicht verstehen. „Wir machen es der Einfachheit halber am Samstag“, erklärt Obmann Markus Wolsegger. Für den Abbau und das Aufräumen bleibe so mehr Zeit als bei einem Fest, das bis in den Sonntagabend dauere. Schließlich müssten bis auf die Pensionisten alle am Montag wieder zur Arbeit gehen. Und was sagt Wolsegger zum Ausbleiben der ­Leisacher? „Das ist nicht mein Problem. Aber sie tun damit niemandem etwas Gutes.“

Bataillonsfeste an einem Samstag hat es schon mehrmals gegeben, etwa in Ober­lienz oder St. Johann im Walde. Die Gründe waren ähnlich: eine leichtere Organisation und ein ganzer Tag nach dem Fest, um aufzuräumen.

Der Osttiroler Viertelkommandant der Schützen, Josef Außersteiner, bedauert die Unstimmigkeiten. Die Leitlinien der Tiroler Schützen würden zwar tatsächlich den Sonntag vorsehen. „Doch es bleibt der organisierenden Kompanie selbst überlassen, wann sie das Fest veranstaltet.“ Nachsatz: Man könne froh sein, dass die Veranstalter diese Arbeit überhaupt auf sich nehmen.