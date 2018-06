Kauns – Das Bergdorf mit der malerischen Kaunergrat-Gebirgskette lässt mit einer Initiative zur Bürgerbeteiligung aufhorchen. Kürzlich lud Bürgermeister Matthias Schranz zur Auftaktveranstaltung in den Kultursaal. „Dass so viele interessiert sind, an der Zukunft unseres Dorfes mitzuarbeiten, hat mich überrascht und macht mich sehr stolz“, sagte Schranz in seinem ersten Resümee nach dem vierstündigen Workshop. „Es zeigt einmal mehr, dass wir eine gut funktionierende Dorfgemeinschaft haben.“

Der Saal war mit 54 Teilnehmern bis auf den letzten Platz gefüllt. An den vier Themen-Stationen wurden mehrere 100 Ideen notiert. Der Bogen reicht von einem eigenen Dorfladen, Übergangswohnungen für junge Familien bis zu Car-Sharing.

In den nächsten Wochen soll alles in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst und in Hinblick auf die Machbarkeit geprüft werden.

Auch die Möglichkeit, Anliegen und Ideen auf Papier in den eigens vorgesehenen Briefkasten bei der Gemeinde einzuwerfen, haben die Kauner genutzt: 38 Fragebögen sind auf diesem Weg eingelangt, wie Bürgermeister Schranz bestätigte. Dazu kommen weitere Fragebögen, die online über die Gemeinde-Homepage verschickt worden sind.

Bis 1. August haben die Kauner Gelegenheit, weitere Ideen und Vorschläge einzubringen, wie das Dorf lebenswerter gestaltet werden könnte. Die nächste Chance, beim Workshop teilzunehmen, haben Interessierte am 9. Juni vormittags – wiederum im Kultursaal. Schwerpunktthema ist diesmal das familienfreundliche Dorf. Für teilnehmende Eltern wird eine Kinderbetreuung inklusive Schminkstation geboten.

„Das Ergebnis wird sich sehen lassen können“, ist Projektkoordinator Thomas Ziegler überzeugt. Er und sein Team begleiten die Gemeinde beim Bürgerbeteiligungsprozess. „Kauns ist schon jetzt ein Vorreiter für viele Gemeinden“, so der Koordinator. „Es ist dort gelungen, nach den ersten Wochen mehr als 25 Prozent der Bevölkerung in den Prozess einzubinden.“

Im Herbst werden die Kauner zur offenen Bürgerversammlung eingeladen, bei der die Umsetzung des Maßnahmenkataloges beschlossen werden soll. (TT, hwe)