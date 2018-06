Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Schon öfter sah es in den vergangenen Jahren danach aus, als könnte die Umsetzung eines psychiatrischen Notdienstes für Tirol Realität werden. Letztlich scheiterte es allerdings immer wieder entweder an der Finanzierungsfrage oder an einer Einigung der handelnden Personen, was die Gestaltung eines solchen Konzeptes betrifft. Nun scheint aber erneut Bewegung in die Sache gekommen zu sein und das Land könnte mit Beginn des kommenden Jahres ein Pilotprojekt starten.

Unter psychiatrischem Notdienst sei so etwas wie ein Rettungsdienst für die Seele zu verstehen, beschreibt Karl-Heinz Alber vom Psychosozialen Pflegedienst (PSP) Tirol die Idee hinter dem Konzept. Alber ist einer von mehreren Mitstreitern, die seit Jahren und teilweise sogar Jahrzehnten beharrlich auf den Bedarf eines solchen Dienstes in Tirol hinweisen. „Wenn heute irgendwo ein somatischer Notfall gemeldet wird – etwa ein Herzinfarkt –, dann kommt die Rettung. Geht es aber um eine akute psychische Krise, dann kommt meist die Polizei“, erklärt Alber. Letztlich ist es dann ein Polizeiarzt, der darüber befindet, ob eine Selbst- oder Fremdgefährdung besteht. Dabei könnte so ein Polizeieinsatz den Patienten zusätzlich verstören und in weiterer Folge eine Behandlung oder Heilung erschweren. „Zeit und Geschick in der Gesprächsführung würden jedoch verhindern, dass aus der ohnehin schon extremen Situation für den Patienten ein traumatisches Erlebnis wird“, meint Alber. Denn dieses Zusammentreffen mit den Ersthelfern beeinflusse die Bereitschaft des Patienten, sich behandeln zu lassen, maßgeblich.

Handlungsbedarf sieht auch Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP). Aktuelle Zahlen würden zeigen, dass die Häufigkeit seelischer Krisen und Notfälle im Steigen begriffen ist. „Ziel einer Krisenintervention wird es sein, plötzlich auftretende psychiatrische Krisen möglichst ohne stationären Aufenthalt abzufangen und, wenn dies nicht möglich ist, eine fachlich fundierte Aufnahme in die Wege zu leiten“, erklärt Tilg. Geplant sei ein niederschwelliges Angebot, um einen unbürokratischen und schnellen Zugang zu professionellen Hilfsangeboten sicherzustellen. Dabei stehe eine enge Kooperation mit allen psychiatrischen Diensten in Tirol im Vordergrund.

Das Konzept sieht laut dem Gesundheitslandesrat eine telefonische Erreichbarkeit und den mobilen Einsatz vor Ort bei Bedarf in ganz Nordtirol vor, wobei Aufgaben der Erstabklärung, der Dringlichkeitseinschätzung, der Krisenintervention und eine Empfehlung für eine weitere Vorgangsweise im Vordergrund stehen. Das Krisenteam soll sich aus einem Arzt oder einem Psychologen sowie einer erfahrenen Pflegeperson zusammensetzen. Auch eine aufsuchende Krisenhilfe innerhalb Nordtirols zur Unterstützung anderer Hilfseinheiten (Rettungsdienst, Polizei, Sprengelarzt, etc.) ist vorgesehen.

„Ich plane, das Projekt bei einer der kommenden Sitzungen der Tiroler Gesundheitsplattform vorzustellen, um Organisations- und Finanzierungsfragen zu klären. Bei positiver Beurteilung könnte ein vorerst befristetes Pilotprojekt, das in zwei Jahren einer Evaluierung unterzogen wird, im ersten Halbjahr 2019 starten“, sagt LR Tilg. Er habe bereits Christian Haring, den ärztlichen Direktor des Landeskrankenhauses Hall, damit beauftragt, die Struktur eines möglichen Krisendienstes für Tirol zu entwerfen.

Haring, der sich selbst seit vielen Jahren für den Aufbau eines psychiatrischen Notdienstes starkmacht, zeigt sich vorsichtig optimistisch, was die Umsetzung betrifft. „Ich habe den Eindruck, dass das Land erkannt hat, dass dieser Dienst Sinn macht“, sagt Haring. Bei einer ersten Sitzung vor einem Monat habe man das mögliche Konzept in Grundzügen besprochen. Vorbild für Tirol könnte der Münchner Krisendienst sein.