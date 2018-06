Der Landesbewerb der Rotkreuzjugend zog Gruppen aus ganz Tirol nach Kufstein. Die Osttiroler Jungretter zeigten dabei besonders starke Leistungen und erreichten viele Stockerlplätze. In der Kategorie Gold schafften die St. Jakober hinter Mayrhofen den zweiten Platz. In der Kategorie Silber gingen die ersten drei Ränge an Sillianer Teilnehmer. In den Bewerben Bronze 1 und Bronze 2 holten Gruppen aus Sillian einen ersten und einen zweiten Platz, die St. Jakober einen ersten und zwei dritte Plätze. (TT)