Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz, Pozuzo – „Hola, que tal? – Hallo, wie geht’s?“ – Oft braucht es nicht viel, um über Tausende Kilometer hinweg erste Kontakte zu knüpfen. Denn das machen derzeit rund 30 Schüler des Borg Schwaz. Sie tauschen sich mit Schülern in Pozuzo (Peru) auf Spanisch und Deutsch aus, lernen Neues über das dortige Leben, Tradition, Kultur und Leute. Aber vor allem lernen sie Spanisch und ihre peruanischen Schulkameraden Deutsch.

„Es ist cool und abwechslungsreich, eine Sprache so zu lernen“, sagt Hannah. Mit ihren Schulkollegen lernt sie seit Herbst Spanisch im Unterricht. „Wir haben uns mit den Schülern in Pozuzo schon über Schulfächer, Familie, Hobbys oder den Alltag unterhalten“, sagt Paul. Was die Schüler aber aus den Socken gehauen hat: In Pozuzo wird in Dirndl und Lederhose zu Tiroler Volksmusik getanzt. Anstatt Apfelstrudel gibt es Bananenstrudel. Es wird teils Tirolerisch geredet und viele Nachnamen klingen so gar nicht spanisch – wie etwa Randolf oder Witting. Dass sich in Pozuzo um 1859 viele Tiroler Auswanderer niedergelassen haben, finden die Schüler interessant. Dass aber bis heute Tiroler Bräuche und Patriotismus auf so intensive Art gelebt werden, das fasziniert die 15- bis 17-Jährigen. „Das hat mich echt verwundert, dass die Leute dort die Kultur so behalten haben und ihnen das auch noch so gut gefällt. Das ist ja nicht einmal bei uns Jungen hier so“, sagt Antonia. Als die Professoren den Schülern Bilder und Videos aus Pozuzo gezeigt haben, dachte Valentin, das sei ein Scherz. „Zu sehen, wie die dort in Lederhosen Volkstänze aufführen, hat mich echt überrascht. Mich würde interessieren, ob die das noch alles so wie früher machen“, sagt der Schüler. Er ist selbst bei den Schuhplattlern und hofft durch das Projekt mehr über die Begeisterung für diese Tradition in Pozuzo zu erfahren. Schülerin Vanessa würde gerne wissen, welchen Eindruck die Leute in Pozuzo von den Tirolern haben. Mittels Briefen (per Mail), Präsentationen zu verschiedenen Themen oder auch Sprachnachrichten tauschen sich die Schüler aus.

Die Idee zum Projekt kam dem Jenbacher Karl Graf, als er im Vorjahr selbst nach Pozuzo reiste. Er war hin und weg von der Region. „Alles ist sehr gepflegt, es gibt jede Menge Folklore, sie tanzen bei Festen zur Musik von den Mayrhofnern“, erzählt Graf. Aber eines habe ihn enttäuscht: „Die Schüler dort können kaum Deutsch. Es fehlt die Motivation, eine Fremdsprache zu lernen.“ Das wollte er ändern. Er konnte die Spanischlehrer Magdalena Mayr und Peter Leitner für seine Idee gewinnen. „Für uns ist der intensive Kontakt eine gute Gelegenheit. Die Schüler verlieren so die Scheu, Fehler zu machen“, sagt Leitner. Für Direktor Christoph Berger ist der Kontakt zu anderen Menschen, Kulturen und Ländern wichtig. Laut Mayr seien auch die Lehrer und Schüler in Pozuzo sehr bemüht. Das Projekt kommt gut an.

Nun bietet auch der Tiroler Verein Freundeskreis Pozuzo seine Hilfe an. Obmann Rudi Heinz ist begeistert von den ersten Erfolgen des Projektes. „Wir sind um jede Initiative dort froh und unterstützen das Schulprojekt gerne“, sagt Heinz. Sein Stellvertreter und Filmemacher Emanuel Bachnetzer freut sich, dass die deutsche Sprache und das Tirolerisch in Pozuzo so auch bei den jungen Leuten wieder belebt wird. Der Verein stellt den Schülern Filmmaterial und Bücher über Pozuzo zur Verfügung. Derzeit filmt er gemeinsam mit Thomas Poliner – ein Fotograf aus Pozuzo.

Die Schüler hoffen, dass das Projekt auch weiterhin besteht. „Ich finde die Idee gut, weil wir uns bemühen, die Sprache richtig anzuwenden, damit man uns in Pozuzo versteht. Aber das ist schwierig bei nur zwei Wochenstunden Spanisch“, sagt Schülerin Melanie. Die Schüler würden gerne mehr Spanisch lernen. Das Lernen falle laut Vanessa zwar nicht leichter, aber es mache Spaß.