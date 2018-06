Thiersee, Innsbruck – Immer mehr Tiroler schwingen sich auch abseits sportlicher Motivationsschübe aufs Rad und legen ihre Wege im Alltag auf den – zunehmend motorisierten – Drahteseln zurück. Umwelt und eigene Geldtasche werden weniger belastet, auch der Figur schadet es selten. Radeln hat viele Vorteile, aber nur, solange das Wetter auch mitspielt. „Macht nichts, steig’ ich mit meinem Alu-Ross eben in den nächsten Bus, wenn es anfängt, wie aus Kübeln zu schütten“, dachte sich auch ein Thierseer, der täglich mit seinem E-Bike nach Kufstein in die Arbeit und wieder zurückfährt. Doch Buslenker entlang der Linie ließen den Mann, der lieber anonym bleiben möchte, nun schon öfter buchstäblich im strömenden Regen stehen.

„Ob die Fahrradmitnahme genehmigt wird, entscheidet der Busfahrer im jeweiligen Fall“, erklärt Silvia Pfeil, Pressesprecherin des Verkehrsverbund Tirol (VVT), auf Anfrage der TT. So sei es auch entscheidend, wie viel Platz noch im Bus vorhanden ist. Rollstuhlfahrer und Personen mit Kinderwägen hätten jedenfalls Vorrang. „Die Mitnahme wurde mir auch schon am Wochenende verweigert, da ist der Bus aber immer leer“, zeigt sich der Thierseer enttäuscht. Den steilen Rückweg ins Dorf würde er ja sonst mit dem extra angeschafften E-Bike auf sich nehmen. Nur sei das Wetter in Tirol oft unberechenbar.

Das Thema Fahrrad-Mitnahme sei „noch nicht zufriedenstellend gelöst“, gesteht man sich beim VVT ein, man arbeite an einer stetigen Verbesserung. Dass angesichts der steigenden Popularität des „Alltagsradelns“ künftig mehr Busse mit separaten Fahrradanhängern ausgestattet werden, wie sie bereits im Ötztal, Tiroler Oberland und im Lechtal fahren (die TT hat berichtet), sei auch eine Frage der Infrastruktur. „Für die Anhänger muss die Busbucht an jeder Haltestelle groß genug sein“, erklärt Pfeil.

„Sollten auf einzelnen Linien Fehler passieren, so entschuldigen wir uns in aller Form dafür. In jedem Fall setzen wir uns sofort mit dem durchführenden Verkehrs­unternehmen in Verbindung“, vertröstet die VVT-Sprecherin indes den Thierseer. (jazz)