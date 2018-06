Zankapfel, Schandfleck, Eventgelände — der Kitzbüheler Stadtpark hat in den vergangenen Jahren schon so einiges erlebt. Vor allem seit dem Um- und Neubau der Bezirkshauptmannschaft hat die Grünfläche an der Stadtmauer sehr gelitten. Das ist nun vorbei, die Sanierung des Parks hat bereits begonnen, und in der jüngsten Kitzbüheler Gemeinderatssitzung wurden jetzt auch die Finanzmittel für die Bauarbeiten abgesegnet.

Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich auf 150.000 Eur­o, dazu kommen noch die Asphaltierung einer Wegfläche mit 25.000 Euro und eine neue Bewässerung mit 20.000 Euro. Eine Kostenbeteiligung kommt vom Kitzbühel Tourismus. Noch in diesem Monat soll mit der neuen Bepflanzun­g begonnen werden. Auf den viel genutzten Flächen kommt auch ein spezieller Schotterrasen zum Einsatz.

Neues gibt es auch für die Radfahrer, die zum Schwarzsee fahren wollen. Der Radstreifen vor dem Schwarzsee ist Geschichte und soll durch einen eigenen Radweg hinter der Baumallee ersetzt werden. Straßenreferent Hermann Huber hat mit der Schwarzseestraße aber noch weitere Pläne. „Wir haben dort immer wieder Probleme mit dem Ausweichverkehr, wenn es Stau gibt oder weil manche die Reither Kreuzung umfahren wollen", schildert Huber. Er möchte, dass in Zukunft nur noch wenige Fahrzeuge auf der Straße fahren. An einer Lösung für das Problem wird gearbeitet. (aha)