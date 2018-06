Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Noch im Sommer sollen im Waldgebiet rund um den Eibelschrofen die Bagger auffahren. Ein neuer Steig ist dort geplant. Doch viel gebaut wird nicht, denn das Ziel des so genannten Knappensteiges ist es, die Natur für sich sprechen zu lassen.

Sie tüfteln, suchen Steine, kraxeln durch den Wald, entdecken längst vergessene Stolleneingänge und begeben sich auf Spurensuche nach der alten Geschichte des Berges: Seit Jahren plant der ehemalige Primar Max Ciresa einen Steig im Schwazer Silberwald, das sensible Gebiet ist ihm ans Herz gewachsen. Gemeinsam mit Gottfried Winkler, Peter Gstrein und Gerhard Werth hat er im vergangenen Jahr ein Konzept ausgearbeitet. Der Knappensteig nahm Form an und führt vom Pflanzgarten zur Silberwald Arena, weiter über den kleinen Damm, vorbei am Oberstollen, weiter zum großen Damm in Richtung Gallzein und dann retour über die Rote Sand Kapelle bis zum Martin-Hütt-Stollen. „Dabei wollen wir aber so wenig wie möglich in die Landschaft eingreifen. Wir wollen kein Disneyland schaffen, sondern die Geschichte von Schwaz dort wieder bewusst leben lassen“, sagt Winkler. Der Wolfgang- und der Martin-Hütt-Stollen sollen wieder als Stolleneingänge geöffnet werden. „Aber nur etwa einen Meter tief. Es soll nur eine Andeutung sein für die unzähligen Kilometer an Stollen im Berg“, sagt Winkler.

Der Gemeinderat hat dem Projekt samt Kostenschätzung von 30.000 Euro zugestimmt. Die Stadt übernimmt eine Hälfte, die andere zahlt der TVB Silberregion Karwendel. Noch diese Woche findet laut Winkler die Begehung der Route mit den Zuständigen der Bezirkshauptmannschaft statt. Danach suchen er und seine Kollegen nach passenden Steinen, die den Weg markieren sollen. Auch Infotafeln wurden bereits ausgearbeitet.

Die Zielgruppe für den Knappensteig ist groß: Sowohl der einzelne Wanderer als auch Familien oder Schulklassen sollen zu einer Wanderung angeregt werden. Zudem will Winkler neben Stadtführungen künftig als Alternativprogramm zum Bergwerksbesuch eine Führung über den Knappensteig anbieten. Tausende Jahre an Geschichte geben für ihn mehr als genug Stoff dafür her.

Im Juli und August rechnet Winkler mit den klein gehaltenen Baumaßnahmen. Für September ist die Eröffnung geplant. Auch eine Erweiterung bis nach Kogelmoos liegt bereits in der Schublade.