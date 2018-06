Video

Kommt ein MRT geflogen: Neues Gerät in Innsbrucker Klinik gehievt

Mitten in der Nacht wurde ein neues, 4,5 Tonnen schweres MRT-Gerät in die Innsbrucker Klinik gebracht - es ersetzt ein älteres Modell. Der Grund für die ungewöhnliche Zeit: Aufgrund der Höhe des benötigten Krans durfte mit der Aktion erst begonnen werden, als der letzte Flieger am Flughafen gelandet war. Der Kran ragte nämlich in die Einflugschneise.