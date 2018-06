Wien – Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will seine Änderungspläne für die Reifeprüfung bei der Präsentation der heurigen Zentralmatura-Ergebnisse am 27. Juni vorstellen. Das System werde dabei zwar beibehalten, die Instrumente aber „massiv nachgeschärft“, so Faßmann im Standard (Dienstag-Ausgabe).

Faßmann hatte bereits vor einigen Tagen eine Evaluierung angekündigt, nachdem die ersten Ergebnisrückmeldungen darauf schließen ließen, dass die Mathematik-Matura heuer schlecht ausgefallen ist. Nun könnte es etwa im Expertengremium, das die Maturabeispiele zusammenstellt, Änderungen geben. Auch die neben der Zentralmatura zwei weiteren Säulen der neuen Reifeprüfung – die vorwissenschaftliche Arbeit bzw. Diplomarbeit sowie die mündliche Matura – sollen auf den Prüfstand kommen. (APA)