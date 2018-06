Von Evelin Stark

Innsbruck – Haben oder Nicht-Haben: Beim lieben Geld ist Ersteres definitiv die bessere Devise. Viele junge Menschen können allerdings mit dem Wenigen, das sie haben, schlecht bis gar nicht umgehen. Sie geben mehr aus, als sie bekommen, und schlittern in die Schuldenfalle.

„Zu uns kommen pro Jahr durchschnittlich 500 junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren“, sagt Thomas Pachl, Geschäftsführer der Schuldenberatung Tirol. Damit decken die Jungen satte 14 Prozent der gesamten Klientenschaft der Schuldenberatung ab. „Die meisten kommen aber erst zu uns, wenn es schon zu spät und der Privatkonkurs der letzte Weg ist“, so Pachl. Die Schuldenberatung helfe den Klienten dann vor Gericht, den Fall mit den Gläubigern zu verhandeln.

Die Gründe für die Überschuldung (die Schulden können nicht mehr abbezahlt werden) sei in vielen Fällen der Schritt ins Erwachsenenleben mit 18 Jahren: „Die Themen reichen von der Anschaffung eines Autos über Wohnungseinrichtung bis hin zur Selbstständigkeit. Auch der erste eigene Handyvertrag spielt eine Rolle.“

Schuld an den Schulden seien dabei mitunter auch die Banken. Sie locken die jungen Menschen mit lukrativen Angeboten wie einer kostenlosen Kontoführung, um sie so an sich zu binden. „Die Jugendlichen bekommen leicht Kredite über bis zu 20.000 Euro, sind dauernd im Minus auf ihrem Konto und überschulden sich dann irgendwann“, so der Experte. Woran es oftmals mangle, sei eine finanzielle Bildung in jungen Jahren.

Die Schulden machen nämlich keinen Halt vor Minderjährigen. Auch wenn eine Überziehung des Kontos bei Unter-18-Jährigen gesetzlich nicht möglich ist, kann es doch passieren, dass mehr ausgegeben wird, als man hat: „Es sind oft versteckte Dinge wie zum Beispiel Bestellungen bei Internetanbietern wie Amazon, die erst ein paar Tage später vom Konto abgebucht werden, wenn kein Geld mehr da ist“, sagt Maria Petersen von „Chill Out“, einer Sozialberatungsstelle für Jugendliche in Innsbruck.

Die 14- bis 21-Jährigen, die „Chill Out“ als Anlaufstelle nutzen, kämen mitunter mit „bewältigbar scheinenden“ Schulden von zehn oder 20 Euro: „Bei fehlender existenzieller Absicherung stellen Schulden bereits in geringer Höhe eine große Belastung dar“, so Petersen. Problematisch seien dabei oftmals eine fehlende Unterstützung von Zuhause oder, dass die Existenzsorgen der Eltern auf die Kinder projiziert würden.

„Der Druck der Konsumgesellschaft ist einfach sehr groß“, sagt Petersen. Nicht selten kämen junge Mütter zu ihrer Beratung, die den besten Kinderwagen für ihr Baby kaufen wollten und sich deshalb auf Ratenzahlungsmodelle einließen, denen sie schlussendlich nicht gerecht werden konnten.

Insgesamt wurden von „Chill Out“ im letzten Jahr 90 schuldenregulierende Maßnahmen begleitet. Woran es fehle, sei bei vielen das richtige Gespür für Geld: „Es macht keinen Sinn, wenn sie nichts bekommen. Kinder sollten einen eigenen Betrag haben und mit Unterstützung lernen, damit umzugehen“, sagt die Expertin.

Was in anderen Bundsländern der „Finanzführerschein“ macht, bietet in Tirol die Arbeiterkammer mit den Bildungsprogrammen „Schau aufs Geld“ und „FiT“ (Financial Training) an. Ab der 7. Schulstufe können die Angebote wahrgenommen werden, die Schuldenkarrieren im jungen Alter vermeiden sollen.

„Wir arbeiten mit praktischen Beispielen und vermitteln so ein Gespür fürs Geld“, sagt Ernst Haunholter von der AK Tirol. 15.500 Tiroler Schüler hätten die finanzielle Bildung bereits erhalten. Aus Nicht-Haben wird vielleicht so wieder Haben oder noch mehr.