Von Christoph Blassnig

Lienz – Es ist nicht alltäglich, dass man ein Unternehmen gründet. Die zweite Klasse des Aufbaulehrganges für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen in Lienz hat zu Beginn des Schuljahres als zeitlich begrenztes Projekt eine „Junior Company“ gegründet. Genau jene Abläufe, die im realen Wirtschaftsleben dafür nötig sind, werden in einem solchen Modell simuliert. Ein Produkt oder eine Dienstleistung muss entwickelt und für den Verkauf aufbereitet werden. Die richtigen Marketingstrategien sind erfolgsentscheidend. Es braucht tragfähige Finanzierungsmodelle. Nicht zuletzt wollen Anteilseigner nicht weniger als ihren Einsatz zurück und erwarten darüber hinaus einen Gewinn aus ihrer Anlage. Julia Hassler, Melanie Pfaller, Anja Sattlegger, Marika Steinwender, Rebecca Reiter, Manuela Valtiner und Franziska Egger haben sich für eine „Wunschwerkstatt“ entschieden. „Als Produkt haben wir in eigener Handarbeit Wunschbänder mit verschiedenen Silberanhängern hergestellt und verkauft“, berichtete Melanie Pfaller bei der Präsentation in der Wirtschaftskammer. Anteilseigner an dem Modellbetrieb waren die Mitarbeiter selbst zu einem Viertel, weiters ihre Familien zu zwei Dritteln. Selbst Lehrer haben sich mit zwölf Prozent in das Unternehmen eingekauft. Zum Abschluss erhielten die erfolgreichen Schülerinnen Zertifikate.