Von Helmut Mittermayr

Reutte – „Urzustand wiederherstellen!“ Der Hieb muss sitzen, hieß es früher bei Rittern. In diesem Fall wird der Fehdehandschuh von Elisabeth Kustatscher den Männern des Burgenvereins Ehrenberg ins Gesicht geschleudert. Die Besitzerin des Schlosskopfes ist die jahrelangen Verhandlungen ohne Ergebnis, die Vertragslosigkeit leid. Nachdem eine Gefahrenmeldung über loses Gestein durch die Polizei bei ihr eingegangen war, handelte sie umgehend und verbarrikadierte alle Zugänge zum hohen Schloss: wegen Steinschlaggefahr. Kustatscher: „Personenschäden wären durch mich nicht versichert, ich musste handeln.“ Die Reuttenerin, die am Schlosskopf etwas mehr als einen Hektar ihr Eigen nennt, verlangt vom Burgenverein 1000 Euro Pacht pro Monat. Bisher ließ sie, wie schon ihr Vater bis zu seinem Tod 2008, den Burgenverein gratis werkeln. Auf 30.000 wird die Zahl jener geschätzt, die jährlich den Schlosskopf erklimmen.

In den vergangenen drei Jahren habe es an die 20 Verhandlungen ohne Ergebnis gegeben. „Nie saßen uns Obmann, Bürgermeister und Geschäftsführer gemeinsam gegenüber. Immer wurden wir vertröstet,“ erzählt Peter Nessler, der Gatte von Elisabeth Kustatscher. Und sie weiter: „Beide Seiten benötigen Rechtssicherheit. So kann es nicht weitergehen. Was ist, wenn etwas passiert?“ Kustatscher hat alles dem Reuttener Anwalt Christian Pichler übergeben. Sie ist nach dem letzten Brief der „Gegnerschaft“ auch gar nicht mehr an einem Vertrag interessiert, der Burgenverein soll sich einfach komplett zurückziehen, den Urzustand wiederherstellen. Unter anderem verlangt sie den Abbau der Schaubaustelle, die 2008 eröffnet wurde. Dass der Burgenverein zusätzlich um weit weniger Geld als von ihr jetzt erstmals als Pacht gefordert, ein Baurecht und weitere Vermarktungsrechte auf dem Schlosskopf von ihr abringen wollte, ärgert die Reuttener Landwirtin zusätzlich.

Die Agrargemeinschaft Reutte berechnet für einen Holzlagerplatz im Wald rund einen Euro pro Quadratmeter pro Jahr. Das erschien Kustatscher als gute Richtschnur und mehr als faires Angebot an den Burgenverein als Pachtpreis. Bei mehr als einem Hektar würde das in ihrem Fall am Schlosskopf 1000 Euro im Monat oder 12.000 im Jahr ausmachen. Burgenvereins­obmann Dietmar Koler will aber keinen Cent herausrücken und verweist bei TT-Anfrage auf die negative Vorbildwirkung. Nur die Bundesforste würden Geld von der Highline 179 für die beiden Ankerpunkte bekommen – mehrere Tausend Euro im Jahr für eine Handvoll Quadratmeter, wie in der Marktgemeinde Reutte kolportiert wird. Koler: „Es gibt weitere Grundeigentümer im weiten Burgen­ensemble, die alle nichts bekommen bzw. von uns verlangen. Wir haben gerade heuer im Jänner mit Grundbesitzern Verträge auf 20 Jahre abgeschlossen. Sie stellen alles umsonst zur Verfügung. Würden wir Kustatscher etwas geben, müssten wir alle entschädigen“, erklärt Koler. Elisabeth Kustatscher und ihr Vater Leo haben aber auch 20 Jahre lang nichts verlangt. 2001 wurde der Schlosskopf gerodet, 2002 erstmals die kilometerweit zu sehende Beleuchtung eingeschaltet. 2008 gab es etwa einen Handschlagvertrag mit dem damaligen Bürgermeister Wiesenegg. Inzwischen hat sich auf Ehrenberg vieles verändert, neben Historienbewahrern sind finanzstarke Wirtschaftsunternehmen entstanden.

Vizebürgermeister Michael Steskal vertritt als Rechtsanwalt den Burgenverein, der großteils ident mit der Gemeinde Reutte ist. Steskal hat in einem Schreiben an Kustatscher bereits deponiert, dass die Öffentlichkeit die Festungsanlage Schlosskopf seit mehr als 30 Jahren betritt und benutzt und damit ein Dienstbarkeitsrecht ersessen wurde. Soll heißen: Kustatscher könne gar nicht verhindern, dass sich Besucher am Schlosskopf tummeln. Außerdem stelle der aktuelle Mauerbruch keine über das Übliche hinausgehende Gefahr für Besucher dar, die Sperre der Anlage sei daher nicht gerechtfertigt. Über die Jahre habe seine Mandantschaft über 700.000 Euro in die Erschließung und Erhaltung des Schlosskopfs investiert. Dazu Rechtsanwalt Pichler mit frisch gewetzter Hellebarde: „Der Schlosskopf ist doch noch keine 20 Jahre für die Öffentlichkeit zugänglich. 30 wären für einen Dienstbarkeitsrecht aber notwendig. Und so ein Recht entsteht auch nur im guten Glauben, als quasi irrtümlich. Im Burgenverein wussten aber alle zu jeder Zeit, dass es einen Vertrag brauchen wird. Schon 2007 wurde dazu ja ein erster Anlauf unternommen.“