Elbigenalp – Seit Mitte 2015 gibt es ihn: den Lechtalwichtel „Lechi“. Mit dem Maskottchen wollte die Region das Lechtal damals familien- und kinderfreundlich darstellen. Im Grafikstudio von kdg entstand ein grober Entwurf, der Tourismusverband Lechtal griff diesen auf und feilte noch am Erscheinungsbild. Das Maskottchen bekam eine andere Mütze, einen neuen Gürtel und auch an der Farbe wurde noch etwas geändert. Schließlich sollte es ja „regionspezifisch“ aussehen und ins Lechtal passen. Nach gemeinsamer Abstimmung war nach einiger Zeit der „Lechi“ geboren. Im Sommer 2016 trat er erstmals in Erscheinung – in der Neuauflage des Wanderpasses.

Heuer sollte für Lechi eine neue Ära anbrechen. Ziel des Tourismusverbandes war es nämlich, den Lechtalwichtel noch lebendiger werden zu lassen. Also bekam er eine Stimme, wurde dadurch realer. „Man hat das Gefühl, es gibt ihn wirklich“, so Anja Krämer, Abteilung PR und Marketing im TVB Lechtal.

Doch wer steckt hinter der Stimme von Lechi? Es ist Ferdinand Pfefferkorn aus Hägerau. „Ein witziger und authentischer Lechtaler Knou, der schon bei den ersten Leseproben überzeugte“, beschreibt ihn Krämer.

Auf die Frage, was ihm als Sprecher am besten gefällt, meint der 15-Jährige: „Es ist einfach lässig und aufregend, dem kleinen Wichtel mit meiner Stimme einen eigenen Charakter zu verleihen. Das Einsprechen funktioniert gut. Ich fühlte mich sehr geehrt, als ich gefragt wurde, ob ich Lechis Stimme werden möchte. Ich habe gerne Ja gesagt. Durch Lechis jetzt ,lebendige‘ Geschichten und Erzählungen kann sich der Besucher ein gutes Bild vom Naturpark und den Besonderheiten machen – das gefällt mir“, meint Ferdinand mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht. Und der junge Lechtaler ist voller Tatendrang. „Ich freue mich auf die neuen Folgen und auf viele weitere spannende Erlebnisse mit dem Lechi“, lacht er und reibt sich dabei die Hände.

Zu sehen und hören ist Lechi regelmäßig am Freitag auf Facebook und YouTube – mit Urlaubstipps und Neuigkeiten der Region. (ceb)