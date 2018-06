Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Die Nervosität stieg in den vergangenen Tagen bei Diakon Fritz Kerschbaumer. Denn am Sonntag, 17. Juni, um 15 Uhr wird ihn Bischof Hermann Glettler als einzigen Neupriester der Diözese Innsbruck im Dom zu St. Jakob zum Priester weihen.

Der 34-jährige Innsbrucker hat sein Theologiestudium bereits im Jahr 2012 abgeschlossen. „Schon während meines Studiums und darüber hinaus war ich in der Universitätspfarre als pastoraler Mitarbeiter von Monsignore Bernhard Hippler tätig“, erzählt der künftige Neupriester, der am 24. Juni in der Kirche St. Wolfgang in Jenbach um 10 Uhr seine Primiz feiert.

„Die Idee, Priester zu werden, hatte ich schon von Jugend auf“, sagt Fritz Kerschbaumer, den Alt-Erzbischof Alois Kothgasser im November des Vorjahres zum Diakon weihte. Er habe viel in Jenbach bei Pfarrer Wolfgang Meixner gelernt, bekräftigt er. „Er war mir ein guter Lehrmeister“, sagt der künftige Kooperator im Seelsorgeraum Region Reutte mit den Pfarren Reutte, Lechaschau, Breitenwang und Wängle. Seit dem Jahr 2014 war er Mitglied des Priesterseminars, absolvierte das Sozialpraktikum in Mils und lernte auch das Heilige Land kennen.

„Für meine Eltern war es keine Überraschung, dass ich Priester werde“, stellt er fest. Es zeichnet sich aber ab, dass es in nächster Zeit keine Priesterweihen geben dürfte. Und das stimmt Fritz Kerschbaumer nachdenklich.

Apropos Priesterweihe: Im Jahr 1985 weihte der verstorbene Bischof Reinhold Stecher im Jenbacher Gotteshaus den Stubaier Rudi Silberberger und den inzwischen ebenfalls verstorbenen Wildschönauer Ludwig Widner zu Priestern.