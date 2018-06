Innsbruck – In der prallen Sonne steht ein Auto. Es hat 30 Grad Außentemperatur. Drinnen sitzt ein Hund, bellt, jault, hechelt. Nicht auszudenken, was dem Tier passiert wäre, wenn vor einigen Wochen nicht zufällig Passanten auf die Situation aufmerksam geworden wären – und Polizei sowie Feuerwehr alarmiert hätten.

Was kürzlich, wie berichtet, in der Innsbrucker Bürgerstraße passiert ist, ist in Tirol beileibe kein Einzelfall. Immer wieder werden Tiere – meist sind es Hunde – im Sommer fahrlässig in Autos allein zurückgelassen. Dutzende Fälle gibt es jedes Jahr, die meisten davon in Innsbruck. 2017 wurden in der Landeshauptstadt 20 Einsätze wegen Tieren im Zusammenhang mit Hitze statistisch erfasst, die städtische Amtstierärztin erstattete in sechs Fällen Anzeige.

Der bisherige Sommer schickt sich bereits früh an, diese Marke zu überschreiten. Wie Franz Gruber, ÖVP-Vizebürgermeister und im Stadtrat zuständig für das Veterinärwesen, berichtet, seien die mobile Überwachungsgruppe (MÜG) und die Polizei bereits fünfmal ausgerückt, weil ein Hund in einem heißen Auto zurückgelassen wurde. Zwei Anzeigen wurden erstattet.

„Auch einen besonders kuriosen Fall gab es in diesem Jahr schon – es wurde Alarm geschlagen, weil ein Vogel in seinem Käfig auf dem Balkon in der prallen Sonne stehen gelassen wurde“, sagt Gruber. Tiere in großer Hitze zurückzulassen, wird in Österreich oft als schwere Tierquälerei geahndet und kann Strafen von bis zu 7500 Euro nach sich ziehen.

Daniela Scharmer, Amtstierärztin in der Tiroler Landesveterinärdirektion, weiß, warum die Bußgelder zu Recht so hoch sind: „Jeder kennt das aus eigener Erfahrung. Wenn man im Sommer in ein längere Zeit geparktes Auto einsteigt, dann muss man oft minutenlang durchlüften, bis man die Temperaturen wieder ertragen kann. Ein Beispiel: Ist ein Auto in der prallen Sonne geparkt und hat es bloß eine Außentemperatur von 20 Grad Celsius, steigen die Temperaturen im Inneren nach bereits 30 Minuten auf 36 Grad an. Und dabei können vor allem Hunde die Hitze nicht durch Schwitzen kompensieren, sind viel empfindlicher.“ Viele Menschen, die Tiere großen Qualen aussetzen, würden einfach nicht nachdenken, sagt Scharmer. „Und nur einen Fensterschlitz offen zu lassen, bringt gar nichts. Das senkt die Temperatur im Auto nicht.“

Auch die Autofahrerklubs werden nicht müde, auf die Gefahren der Hitze in Autos im Sommer hinzuweisen. Denn nicht nur Tiere werden immer wieder den viel zu hohen Temperaturen in Fahrzeugen ausgesetzt, sondern auch Babys und Kinder. Für sie können bereits wenige Minuten im heißen, geschlossenen Auto lebensgefährlich sein. In Linz beispielsweise musste Mitte April ein drei Jahre altes Mädchen aus einem Auto gerettet werden. Das Fahrzeug war in der prallen Sonne abgestellt, Passanten wurden durch das Schreien der Dreijährigen auf die Situation aufmerksam. Kurz bevor die daraufhin alarmierte Polizei die Scheibe mit einer Schaufel einschlug, konnte der Vater des Mädchens ausgeforscht und die Dreijährige aus dem Auto geholt werden.

Der Mann gab an, dass er seine schlafende Tochter nicht habe wecken wollen und ein Babyphon im Auto angebracht habe. Das Kind wurde stark dehydriert ins Krankenhaus eingeliefert. (bfk, np)