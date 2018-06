Von Christoph Blassnig

Hopfgarten i. Def. – Das wichtigste Kapital einer Gemeinde sind ihre Menschen: So steht es im Vorwort einer Broschüre geschrieben, die Hopfgarten im Defereggental für seine Bewerbung um den Europäischen Dorferneuerungspreis 2018 aufgelegt hat. Am Beginn des tief eingeschnittenen Tales haben sich im siebten und achten Jahrhundert slawische Siedler niedergelassen und in der Folge Landwirtschaft betrieben. Im 15. und 16. Jahrhundert lag das Tal im Bergbaufieber. Hauptsächlich Kupfer wurde abgebaut. Im Jahr 1921 entstand eine Elektro-Genossenschaft, die ein Kleinkraftwerk in Betrieb nahm. Bis heute ist Hopfgarten vollkommen eigenständig in seiner Energieversorgung. Sogar die Netzinfrastruktur ist selbstverwaltet.

Die Gemeindezeitung informiert die Bevölkerung und ist ein verbindendes Element, das Richard Schneider vor zwanzig Jahren eingeführt hat: „Die ersten drei Ausgaben haben wir bei uns daheim in der Küche verfasst“, erzählt Schneider lächelnd. Dann hat die Gemeinde die Herausgabe übernommen. „Man hat gesehen, dass Bedarf und Inter­esse da ist“, fährt er fort. „So ist die Dorfzeitung bis heute ein wichtiges Instrument der Information und zeigt permanent Perspektiven des Ortes und seiner Bewohner sowie den Wandel in den letzten 20 Jahren.“ Und es wandelt sich einiges im Dorf.

Forst- und Landwirtschaft gehen zurück, Tourismus und Dienstleistungen kommen. Die Einwohnerzahl hat sich seit 2010 bei rund 700 eingependelt. „Nicht erst, seit 2003 das Kulturhaus mit Vereinsräumen, der Feuerwehr, einer Gaststätte und dem Mehrzwecksaal eröffnet wurde, lebt das Zusammengehörigkeitsgefühl der Hopfgarter auf“, meint Bürgermeister Franz Hopfgartner. Zusammenhalt sei der erste und das Sichtbarwerden erst der letzte Schritt in einem Prozess der Erneuerung, der in den Herzen und Köpfen der Menschen begonnen habe, sagt Peter Schneider, Richards Bruder. So gesehen passe die heurige Nominierung für den Dorferneuerungspreis 2018 der Europäischen Union zur Aufbruchsstimmung in Hopfgarten. „Neues denken, zusammenstehen und Ergebnisse verständlich moderieren ist unser Erfolgsrezept“, bekräftigen die beiden Brüder.

Bürgermeister Franz Hopfgartner war dennoch überrascht, als Hopfgarten im November vom Land Tirol für den Dorferneuerungswettbewerb der EU vorgeschlagen wurde. 23 Gemeinden sind heuer insgesamt nominiert, vier aus Österreich. Eine dreiköpfige Jury war für einige Stunden in Hopfgarten und hat sich sehr für den Ort interessiert. Im Juli wird die Siegergemeinde feststehen.