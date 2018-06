Bangalore – Eine Polizistin in Südindien hat sich eines ausgesetzten Babys erbarmt und es gestillt. Der kleine Bub sei sehr schwach gewesen und habe kein Lebenszeichen mehr gezeigt, sagte die Polizistin Archana Shivanandiyya am Mittwoch. „Da konnte ich meinen Mutterinstinkt nicht unterdrücken“, berichtete die 31-Jährige, die erst vor Kurzem ein Kind zur Welt gebracht hatte.

Shivanandiyya und ihre Kollegen hatten das Baby am 1. Juni in einem Plastiksack bei einer Baustelle im Süden der Hightech-Metropole Bangalore gefunden. Die Beamten brachten den Säugling, dessen Nabelschnur noch nicht abgetrennt gewesen sei, zunächst in ein Krankenhaus und danach zu dem Wachzimmer.

„Die Milch war ein Elixier, welches das Baby gerettet hat“, sagte ein Mitarbeiter Shivanandiyyas. Der kleine Bub habe angefangen zu treten und laut zu schreien. Alle Beamten in der Polizeistation hätten gejubelt. Das Baby bekam den Namen Kumaraswamy – nach dem Regierungschef des Bundesstaates Karnataka – und wurde zunächst in einem Kinderheim untergebracht. (APA/dpa)