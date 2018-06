Innsbruck – Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV)ruft anlässlich des heutigen internationalen Aktionstages zur Sicherheit an Bahnübergängen dazu auf, sich die möglichen Gefahren im Bereich von Eisenbahnkreuzungen bewusst zu machen. Denn obwohl die Sicherheit insgesamt steigt, verunglücken in Österreich jedes Jahr zehn bis 20 Personen an Eisenbahnkreuzungen tödlich. Insgesamt ereignen sich jährlich an Bahnübergängen rund 70 Unfälle mit Personenschäden. Die Auswertung der Unfalldaten zeigt, dass über 95 Prozent der Unfälle an Bahnübergängen auf Fehlverhalten der Straßenbenützer zurückzuführen sind. Oftmals würden dabei Schranken oder Lichtanlagen ignoriert.

Personen, die täglich Kreuzungen queren und glauben, die Fahrpläne zu kennen, seien besonders gefährdet. Auch wenn Bahnübergänge mit Lichtern oder Läutwerk ausgestattet sind, dürfe man sich nicht darauf verlassen und müsse sich jedenfalls selbst durch Schauen und Hören versichern, dass die Überquerung möglich ist. Wer Rotlicht oder das angekündigte Schließen von Schranken missachtet, der begeht ein Vormerkdelikt. (TT)