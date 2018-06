Was heißt denn da „KASIGS?" — Wer das frisch gedruckte, in der 3. Klasse der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) produzierte Kochbuch in Händen hält, wird es erahnen: Es ist ein Buch voller Rezepte zum Thema Käsegerichte. Genauer gesagt, es geht um regionale Käsespezialitäten, die es zum Beispiel in der Genussregion Paznauner Almkäse gibt.

Die Schülerinnen haben sich im Rahmen des Unterrichtsfaches „Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement" an ein „großes Projekt herangewagt und es hervorragend umgesetzt", hob Schulleiter Reinhold Greuter hervor. Praktische Tipps und Unterstützung kamen von Starkoch Martin Sieberer, der sich bei regionalen Käsegerichten bestens auskennt. Sieberer, selbst Buchautor, konnte das Team auch bei der Buchgestaltung beraten. Zunächst wurden köstliche Menüs zusammengestellt und für das Kochbuch ausgewählt. Alles wurde an der Schule zubereitet, fotografisch in Szene gesetzt und verkostet. Kreatives Texten zählte ebenfalls zu den Herausforderungen.

„Sponsoren aus der Wirtschaft haben den Druck der ersten Auflage unterstützt", schilderte Greuter. Womit das Buch „KASIGS" rechtzeitig zu Beginn der kulinarischen Aktion „Tiroler Almsommer" der Tiroler Wirtshauskultur erscheinen konnte.

„KASIGS" bekommt laut Peter Weigand, Geschäftsführer der Tiroler Wirtshauskultur, einen fixen Platz in den Küchen der Wirtshauskultur-Mitgliedsbetriebe. (hwe)