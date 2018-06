Von Nikolaus Paumgartten

Wörgl – Der erste Schrecken ist inzwischen ebenso gewichen wie die ärgsten Sorgenfalten – mittlerweile ist bei Elisabeth Cerwenka wieder Vorfreude angesagt. Und zwar darüber, die kleine Mary aus Ghana früher wiederzusehen als ursprünglich geplant.

Als Dreijährige war das Mädchen bei einem Feuerunfall schwer verletzt worden. Die Wörglerin Cerwenka hat mit ihrem Hilfsprojekt und großzügigen Spendern dafür gesorgt, dass Mary im vergangenen Herbst nach Österreich geflogen werden konnte, um an der Innsbrucker Klinik die stark vernarbten, schmerzhaften und bewegungseinschränkenden Wunden ordentlich zu behandeln. Die Operation war ein voller Erfolg und die Heilung schritt gut voran. Allerdings muss Mary seitdem eigens angefertigte Kompressionshosen tragen. Im Dezember reiste die inzwischen Fünfjährige zurück nach Ghana. Dort lebt sie dank Cerwenkas Hilfsprojekt in einem Dorf bei einer Gastfamilie, wo sie auch den Kindergarten besuchen kann.

Früher als erwartet braucht Mary nun aber neue Kompressionshosen. „Die alte Hose hat mit der Zeit ihre Kompressionswirkung verloren und ist daher wirkungslos“, sagt Cerwenka. Weil die Hosen millimetergenau auf den Körper von Mary angepasst werden müssen, ist eine Rückkehr des Mädchens nach Tirol unbedingt erforderlich. Die Kosten für die beiden Kompressionshosen – in Summe rund 3000 Euro – hofft Cerwenka über Spenden an ihr Hilfsprojekt zusammenzubekommen, ebenso wie die Kosten für Reise und Unterbringung. Doch genau diese bereitet der Wörglerin derzeit Kopfzerbrechen. Zwar wird Mary in Innsbruck untersucht werden, ein stationärer Aufenthalt in der Klinik ist aber nicht notwendig. Mary wird voraussichtlich mit Samuel, der Cerwenkas Helfer in Ghana ist, Ende Juni nach Tirol kommen. „Wir suchen daher für sechs bis acht Wochen in Wörgl und Umgebung eine Unterkunft für zwei Personen mit Kochgelegenheit und vielleicht einem Balkon. Und es sollte nicht zu teuer sein“, bittet Cerwenka um Unterstützung.

Wer helfen kann, findet die Kontaktdaten unter www.grenzenlos-helfen.at. Ein Spendenkonto ist bei der Sparkasse Wörgl eingerichtet: IBAN AT34 2050 6001 0111 8040, lautend auf Elisabeth Cerwenka.