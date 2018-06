Von Christoph Blassnig

Lienz – Von der Ebene bis auf die Berggipfel sollen ab Montag kleine gelbe Enten ganz Osttirol überfluten, wünscht sich Meinhard Pargger, Präsident der Wasserrettung Osttirol. „Unser Verein arbeitet als rein ehrenamtliche Blaulichtorganisation eng mit allen anderen zusammen“, sagt Pargger. „Ausdruck dieser bezirksweiten Verbundenheit ist die Tatsache, dass Peter Ladstätter von der Bergrettung uns für eine Charity-Aktion empfohlen hat.“ Die Wasserrettung braucht Geld. Die Ausrüstung der freiwilligen Helfer ist derzeit auf mehrere private Grundstücke im Talboden verteilt. „Im Einsatzfall müssen wir sie dort erst holen“, verdeutlicht Obmann Franz Striemitzer die missliche Situation. „Unsere Räumlichkeiten im Freibadkomplex sind viel zu klein und dringend sanierungsbedürftig. Wir kommen um eine Neugestaltung nicht herum“, so Striemitzer.

450.000 Euro wird der Um- und Ausbau kosten. Die Pläne sind fertig. Die Ausschreibungsphase ist für den Sommer und der Baustart für den Herbst geplant. Von 150 Quadratmetern vergrößern sich die Retter unterhalb der Sauna des Dolomitenbades Lienz auf 250 Quadratmeter Fläche. Das Freibad muss zukünftig auf einige Lagerräume und die überdachte Tischtennishalle verzichten, damit die vier Boote, zwei Fahrzeuge und sämtliche Ausrüstung der Wasserrettung bis hin zu den Tauchgeräten endlich an einem zentralen Ort einsatzbereit gehalten werden könnten, erklären die Verantwortlichen. Sponsoren stellen nun 7000 Euro für eine Aktion zur Verfügung, wie es sie beispielsweise in Meran schon gibt: Am 29. September wird es ein knallgelbes Entenrennen auf der Isel geben. Die Wasserrettung verkauft dazu für jeweils fünf Euro Lose mit je einer Gummiente, die durch ein Gewicht auch auf der Isel gut schwimmen soll. Von der Pfarr- bis zur Spitalsbrücke verläuft die Rennstrecke. Wasserretter holen schwimmend zehn Gewinner­enten aus den Fluten, deren Besitzer Sachpreise erhalten.